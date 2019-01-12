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Помпео назвал уничтожение ИГ приоритетом США 

RT на русском + ещё 20 1 час назад
Фото: Reuters
Соединённые Штаты и их союзники продолжат координировать усилия для уничтожения террористической группировки «Исламское государство»*, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
По его словам, вывод американских сил из Сирии не означает отказа от борьбы с терроризмом.
«Уничтожение ИГ остаётся нашим приоритетом. Мы продолжим сотрудничать в этом вопросе с союзными государствами», — сказал Помпео в интервью Al Hadath.
Он также выразил надежду на создание сильной арабской коалиции, которая сможет противостоять вызовам в регионе.
Ранее Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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В мире , США , Исламское государство
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