Курилы без США: американцы отказались от баз

У Вашингтона пока нет намерений в случае передачи Россией Курильских островов Японии размещать там свои военные базы. Японская сторона ранее уже заверяла, что в случае получения части Курил там не будут располагаться военные объекты США . В Токио также напомнили, что США не могут осуществить это без согласования с Японией.

США не собираются разворачивать войска на островах южной части Курил, если их передадут Японии. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес, слова которого приводит ФАН.

Мартинес выразил надежду, что диалог японского премьер-министра Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина даст «конструктивный результат» и они найдут «путь к решению этой застарелой проблемы». Таким образом он ответил на вопрос об обеспокоенности России по поводу своей безопасности из-за переговоров с Токио о мирном договоре и территориальным претензиям Японии.

Сам Синдзо Абэ уверен, что развернутые в стране вооруженные силы США крайне важны для обеспечения мира и безопасности на Дальнем Востоке.

При этом он заверял, что они не враждебны России. Такую позицию, по словам Абэ, он излагал на переговорах с Владимиром Путиным.

Российская сторона ранее уже заявляла, что тема союзнических обязательств Токио особенно важна при обсуждении мирного договора между Россией и Японией. По информации японских СМИ, в ходе переговоров с Путиным Абэ убеждал его, что в случае передачи японской стороне части южных Курильских островов там не будут размещены военные базы США.

Еще год назад на слушаниях в парламенте он напомнил, что шестая статья японо-американского договора о безопасности не означает, что по желанию американских военных США могут размещать свои базы где угодно. Для этого необходимо согласие Японии, уточнил тогда премьер.

Уже в этом году он говорил о том, что заключение мирного договора с Россией принесет пользу региональной безопасности, а значит, станет плюсом и для США. Абэ подчеркнул, что альянс между Токио и Вашингтоном лежит в основе «дипломатии и безопасности Японии» и это он разъясняет на переговорах с российским лидером.

В соответствии с Совместной декларацией России и Японии от 19 октября 1956 года было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации указано, что советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд прилегающих к нему мелких необитаемых островов. Условие передачи заключается в том, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен только после заключения мирного договора. Эта декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

Но по итогам Второй мировой войны Москва и Токио так и не подписали мирный договор. Причиной этого является вопрос принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды, которые по окончании войны стали частью СССР. Несмотря на это, Япония считает их своими «северными территориями». В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно заявляли, что российский суверенитет над островами, закрепленный на международном уровне, сомнению не подлежит.

Об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора лидеры двух стран договорились на встрече в Сингапуре 14 ноября.

В начале этого года Синдзо Абэ, посещая могилу своего отца Синтаро Абэ в городе Нагато, поклялся приложить все усилия, чтобы завершить историю с заключением мирного договора с Россией, передает NHK. Он напомнил, что его отец также работал над улучшением отношений Японии и Советского Союза.

«Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать все усилия и исполнять свой служебный долг, потому что в этом году будет исторический поворотный момент», — заявил премьер-министр.

Через несколько дней после этого в газете Yomiuri Shimbun появилась статья о том, что одним из условий подписания мирного договора между Россией и Японией может стать взаимный отказ от прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курильскими островами.

По мнению японской стороны, претензии могут осложнить и без того непростые переговоры по заключению мира. На данный момент Токио заявляет о праве на компенсацию от России из-за находящихся в российской «оккупации» своих «северных территорий». То есть, как утверждает газета, согласно документу, Япония собирается отказаться от таких претензий.

Как отметили источники издания, Токио в данной ситуации склоняется к тому, чтобы самостоятельно выплатить из государственной казны компенсации бывшим жителям островов, которые потеряли свои права на землю, и не требовать их от России. К тому же японская сторона уверена, что у Москвы нет оснований для ответных претензий по Курильским островам.