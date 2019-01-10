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В ПАСЕ открестились от слов о «шести полах» в письме РФ 

ТК «Звезда» + ещё 40 37 минут назад
В ассамблее пояснили, что в письме говорилось о сбалансированном представительстве мужчин и женщин в письме в адрес России с предложением сформировать делегацию.
Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы заявили, что не требовали от России для участия в зимней сессии сформировать делегацию, в состав которой вошли бы «шесть полов».
В документе речь шла всего лишь о сбалансированном представительстве женщин и мужчин. В организации отметили, что генеральный секретарь ПАСЕ присылает такое письмо каждый год, и текст его стандартный, пишет РИА Новости.
Напомним, 9 января вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что в ПАСЕ предложили разделить потенциальных участников делегации из России на шесть полов. Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 21 по 25 января.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Москва была лишена основных полномочий в ПАСЕ. Летом 2017 года РФ приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий национальной делегации.
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В мире , Видео , Петр Толстой , Госдума , Совет Европы , РИА Новости
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