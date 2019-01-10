В ПАСЕ открестились от слов о «шести полах» в письме РФ

В ассамблее пояснили, что в письме говорилось о сбалансированном представительстве мужчин и женщин в письме в адрес России с предложением сформировать делегацию.

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы заявили, что не требовали от России для участия в зимней сессии сформировать делегацию, в состав которой вошли бы «шесть полов».

В документе речь шла всего лишь о сбалансированном представительстве женщин и мужчин. В организации отметили, что генеральный секретарь ПАСЕ присылает такое письмо каждый год, и текст его стандартный, пишет РИА Новости

Напомним, 9 января вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что в ПАСЕ предложили разделить потенциальных участников делегации из России на шесть полов. Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 21 по 25 января.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Москва была лишена основных полномочий в ПАСЕ. Летом 2017 года РФ приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий национальной делегации.