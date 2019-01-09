СМИ сообщили о гибели российского военного в Сирии

Сирии погиб российский военнослужащий. Это произошло еще 2 ноября, однако об этом до сих пор не сообщило ни министерство обороны , ни официальные лица, утверждает телерадиокорпорации BBC. Журналисты побывали на поминках погибшего Андраника Арустамяна.

28-летний младший сержант Арустамян из Оренбургской области в конце октября 2018 года отправился во вторую по счету командировку в Сирию. Она закончилась для него на КПП перед въездом на российскую военную базу, отмечает BBC.

По официальной версии, перед подъехавшим туда военным «Уралом» сдетонировали противотанковые мины, установленные на специальном шлагбауме.