СМИ сообщили о гибели российского военного в Сирии 

В Сирии погиб российский военнослужащий. Это произошло еще 2 ноября, однако об этом до сих пор не сообщило ни министерство обороны, ни официальные лица, утверждает телерадиокорпорации BBC. Журналисты побывали на поминках погибшего Андраника Арустамяна.
28-летний младший сержант Арустамян из Оренбургской области в конце октября 2018 года отправился во вторую по счету командировку в Сирию. Она закончилась для него на КПП перед въездом на российскую военную базу, отмечает BBC.
По официальной версии, перед подъехавшим туда военным «Уралом» сдетонировали противотанковые мины, установленные на специальном шлагбауме.