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Синод оформил томос для Украины 

Рамблер + ещё 8 54 минуты назад
Все члены синода Константинопольского патриархата подписали томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Вселенского патриархата.
«Томос будет отправлен на Украину в ближайшее время», — сообщил собеседник агентства.
Президент Украины Пётр Порошенко обратился к константинопольскому патриарху Варфоломею c просьбой предоставить автокефалию объединению неканонических украинских церквей в апреле 2018 года. В июле Священный Синод Константинопольской церкви прекратил действие указа 1686 года, которым Киевская митрополия была передана Московскому патриархату. Также Константинополь снял анафему с неканонических церквей — УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Это сделало возможным предоставление единой украинской церкви автокефалии. Главой новой церкви в декабре 2018-го стал 39-летний Епифаний Думенко.
5 января на синоде Константинопольского патриархата в Стамбуле Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской церкви.
Глава Русской Православной церкви Кирилл в официальном письме Варфоломею выразил своё недоумение происходящим и призвал Константинопольского патриарха воздержаться от общения с украинскими раскольниками.
Комментарии57
В мире , Видео , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , РПЦ , ИТАР-ТАСС
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