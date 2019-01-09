Синод оформил томос для Украины

Все члены синода Константинопольского патриархата подписали томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины , передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Вселенского патриархата.

«Томос будет отправлен на Украину в ближайшее время», — сообщил собеседник агентства.

Президент Украины Пётр Порошенко обратился к константинопольскому патриарху Варфоломею c просьбой предоставить автокефалию объединению неканонических украинских церквей в апреле 2018 года. В июле Священный Синод Константинопольской церкви прекратил действие указа 1686 года, которым Киевская митрополия была передана Московскому патриархату. Также Константинополь снял анафему с неканонических церквей — УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Это сделало возможным предоставление единой украинской церкви автокефалии. Главой новой церкви в декабре 2018-го стал 39-летний Епифаний Думенко.

5 января на синоде Константинопольского патриархата в Стамбуле Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской церкви.

Глава Русской Православной церкви Кирилл в официальном письме Варфоломею выразил своё недоумение происходящим и призвал Константинопольского патриарха воздержаться от общения с украинскими раскольниками.