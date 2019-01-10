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Украинцев обрекли на замерзание, заявили в Раде 

РИА Новости + ещё 5 25 минут назад
Правительство Украины, повышая тарифы на отопление, обрекает население страны на замерзание, об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.
"Всем известно, что тарифы на тепло в Украине запредельные. Людям приходится потуже затягивать пояса, чтобы хоть как-то по ним платить. Но вот власть считает, что мы все еще платим слишком мало… И уже совсем скоро, в начале февраля, украинцы получат платежки за январь. Где цены на тепло вырастут еще сильнее!" — отметил Рабинович.
По его словам, из-за деятельности украинской власти, которая "окончательно продалась МВФ" и повысила тарифы на газ, отопление будет обходиться жителям Украины еще на 24% дороже.
В результате пострадает все население страны, и в особенности пенсионеры, которых Киев повышением тарифов "просто убивает", считает депутат.
"При этом повышение тарифов никак не поможет вывести страну из той финансовой пропасти, куда ее загнали за последние пять лет. Экономические тупицы во власти не понимают, что люди уже на пределе. Украинцы с трудом платили за тепло и по старым тарифам, а по новым — просто никто не сможет и не будет платить. Потому в итоге казна получит еще меньше денег, чем до повышения, и кризис только усилится", — заключил Рабинович.
Накануне Международный валютный фонд опубликовал Меморандум об экономической и финансовой политике в отношении Украины, согласно которому в мае этого года Киев в очередной раз повысит цену на газ для населения, а с 2020-го его стоимость для жителей страны будет полностью соответствовать рыночной.
Повышение тарифов на газ для населения остается одним из наиболее острых вопросов, но это одно из главных условий МВФ для выдачи очередного транша помощи.
С 2016 года цены на газ для населения привязали к рыночной стоимости импортного топлива. За два года мировые цены значительно возросли, однако тарифы так и не пересматривались. В октябре 2018-го Киев утвердил повышение — с 1 ноября цена выросла на 23,5 процента, до 8,5 тысячи гривен за тысячу кубометров.
Многие украинские политики не раз предупреждали, что это чревато социальным взрывом.
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Комментарии4
В мире , Видео , Вадим Рабинович , Международный валютный фонд , Правительство Украины , Верховная Рада
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