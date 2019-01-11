Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США признали важность Асада в Сирии 

Lenta.ru + ещё 8 4 часа назад
Фото: Reuters
Президент Сирии Башар Асад станет частью политического будущего страны. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News.
«Мы надеемся, что нам удастся усадить за стол переговоров злонравных участников конфликта, русских и иранцев, а также представителей правящего режима и представителей всех других причастных сторон, чтобы обсудить, каким будет политическое будущее Сирии после окончания гражданской войны», — приводит его слова телеканал.
Помпео подчеркнул, что в конечном счете сирийский народ будет решать, кто встанет во главе государства.
Как отмечает Fox News, госсекретарь выразил иную точку зрения, нежели его предшественник Рекс Тиллерсон. В октябре 2017 года тот говорил, что у Асада нет будущего в сирийской политике.
10 января Помпео заявил, что США рассматривают возможность применения оружия в Сирии, однако надеются, что для этого не будет причин.
В конце 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии и приказал американским военным покинуть страну. Кроме того, он предложил позаботиться о ликвидации оставшихся в регионе террористов другим странам, в том числе Турции.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В настоящее время под контролем террористов из ИГ остаются несколько пустынных районов к югу от города Дейр-эз-Зор. Оппозиционные силы же контролируют два зачищенных от террористов района: один — на границе на юго-востоке Сирии и второй, на северо-западе, — провинцию Идлиб. В последней была создана демилитаризованная зона. Север Сирии «охраняют» курдские силы.
Последние новости
Российский биатлонист завоевал первое золото на Кубке мира Россия бросила силы на спасение Венесуэлы Американцы купили российский сериал за рекордную сумму
Комментарии1
В мире , США , Башар Асад , Рекс Тиллерсон , Дональд Трамп , Исламское государство , Fox News , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакция РФ на угрозы Лукашенко, условие Москвы по MH17 и другие события дня2
Появилась информация о возможной смерти Скрипаля200
Названы виновные в убийстве журналистов в ЦАР125
Меркель предостерегла Европу от катастрофы93
Объявлены претенденты на «Евровидение-2019» от России11
Видео
03:23
В США начали подготовку к режиму ЧП
В мире США
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:30
Автомобильную дорогу заблокировали тюлени
Общество Происшествия
03:10
Китай показал посадку на обратную сторону Луны
Наука и техника Технологии
10:37
«Ты за каждое свое слово ответишь»
Украина В мире
01:00
Галкин поставил на место Преснякова
Шоу-бизнес
00:12
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
Технологии Наука и техника
00:39
Пилот спас туриста, совершив сложнейший маневр
Общество
02:12
Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение