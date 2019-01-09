Президенты Абхазии и Южной Осетии посетят Венесуэлу

Мадуро 10 января должен вновь вступить в должность президента Венесуэлы. Ранее участники "Группы Лимы" (включает 12 государств) заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро и призвали его отказаться от инаугурации и передать исполнительную власть парламенту.

"По приглашению президента Венесуэлы Николаса Мадуро президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба 10-11 января примет участие в церемонии инаугурации президента Боливарианской Республики Венесуэла", — говорится в сообщении на сайте главы Абхазии.

Также в рамках визита состоятся переговоры лидеров двух стран, они обсудят состояние и перспективы развития абхазо-венесуэльских отношений.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева сообщила РИА Новости , что Бибилов в среду вылетает в Каракас для участия в инаугурации Мадуро.

"Это первый визит президента Анатолия Бибилова в Южную Америку. Делегация отбыла в Каракас в среду", — сказала Гассиева. Как указала Гассиева, в поездке Бибилова сопровождают глава МИД Дмитрий Медоев, и советник президента Константин Кочиев.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.