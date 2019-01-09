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Президенты Абхазии и Южной Осетии посетят Венесуэлу 

РИА Новости + ещё 5 14 часов назад
Фото: Р-Спорт
Президенты Абхазии и Южной Осетии Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов посетят Каракас для участия 10 января в инаугурации лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
Мадуро 10 января должен вновь вступить в должность президента Венесуэлы. Ранее участники "Группы Лимы" (включает 12 государств) заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро и призвали его отказаться от инаугурации и передать исполнительную власть парламенту.
"По приглашению президента Венесуэлы Николаса Мадуро президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба 10-11 января примет участие в церемонии инаугурации президента Боливарианской Республики Венесуэла", — говорится в сообщении на сайте главы Абхазии.
Также в рамках визита состоятся переговоры лидеров двух стран, они обсудят состояние и перспективы развития абхазо-венесуэльских отношений.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева сообщила РИА Новости, что Бибилов в среду вылетает в Каракас для участия в инаугурации Мадуро.
"Это первый визит президента Анатолия Бибилова в Южную Америку. Делегация отбыла в Каракас в среду", — сказала Гассиева. Как указала Гассиева, в поездке Бибилова сопровождают глава МИД Дмитрий Медоев, и советник президента Константин Кочиев.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.
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Комментарии1
В мире , Конфликты , Анатолий Бибилов , Дмитрий Медоев , Николас Мадуро , Рауль Хаджимба , Константин Кочиев , МИД , РИА Новости , Абхазия , Венесуэла , Южная Осетия
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