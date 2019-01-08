В Грузии началась смертоносная эпидемия гриппа

Десять летальных исходов от вируса гриппа H1N1 зафиксировано в Грузии по данным на 8 января, пять больниц переведены на чрезвычайный режим работы для приема пациентов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии со ссылкой на минздрав страны.

Минздрав говорит о ситуации как о «подконтрольной», однако население паникует. На улицах все больше людей в защитных масках. Бригады скорой помощи работают в экстренном режиме. Рассматривается возможность продления завершающихся 14 января каникул в школах и детских садах.

По данным грузинского информационного агентства «Интерпрессньюс», в Рустави в детских садах объявлено свободное посещение.

С конца прошлого года в лечебных учреждениях находились на лечении 158 пациентов с лабораторно подтвержденным гриппом H1N1.

По данным грузинских СМИ, за последние сутки от вируса скончались еще три человека в Тбилиси и Поти. Эти случаи пока официально не подтверждены.