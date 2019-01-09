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МИД Ирана подтвердил задержание американца 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Fotolia / Borna_Mir
Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми подтвердил задержание гражданина США Майкла Уайта в городе Мешхед на северо-востоке Ирана, сообщается в распространенном заявлении Касеми.
"Был задержан гражданин США по имени Майкл Уайт в городе Мешхед в Иране", — заявил Касеми.
По его словам, "Иран уведомил США об этом в первые дни ареста этого американского гражданина через Офис защиты интересов граждан США в Тегеране".
Он также отверг сообщения американских СМИ о плохом обращении с задержанным со стороны иранских властей.
Ранее газета New York Times со ссылкой на мать задержанного Джоанн Уайт сообщила, что Иран держит в тюрьме 46-летнего ветерана военно-морского флота США Майкла Р. Уайта. По словам женщины, Уайт собирался возвращаться из Ирана через Дубай 27 июля прошлого года, но не полетел этим рейсом, после чего она подала заявление о пропаже человека. Госдепартамент и министерство внутренней безопасности США пытались установить его местонахождение и находились с ней на связи. Джоанн Уайт только три недели назад узнала от сотрудников госдепартамента, что ее сын находится в иранской тюрьме. Мать мужчины заявила, что он посещал Иран "пять или шесть раз", чтобы встретиться с иранкой, с которой он состоял в отношениях. Причины его содержания в тюрьме ей не известны.
Интересы США в Иране представляет посольство Швейцарии ввиду отсутствия дипломатических отношений между Тегераном и Вашингтоном.
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Комментарии2
В мире , Ближний Восток , США , Майкл Уайт , МИД , Госдеп США , New York Times , Иран , Мешхед
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