Массовый психоз: выявлена психологическая подоплека атак на дипломатов США

Утверждения о том, что сотрудники посольства США на Кубе подвергались "акустическим атакам", вероятнее всего, были вызваны начавшимся среди них массовым психозом. Об этом говорится в статье американского журнала Vanity Fair.

Администрация США ранее утверждала, что в результате некоего воздействия, названного в "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 20 американских дипломатов. Люди жаловались на головную боль, плохой сон и проблемы со слухом. Власти США возложили на Кубу ответственность за эти инциденты и отозвали часть сотрудников. передает ТАСС

Выдвигались версии, что это было якобы микроволновое оружие, которое применялось не только кубинцами, но и китайцами, которых летом 2018 года тоже обвинили в "акустических атаках" в Шанхае.

В начале января этого года появилась новая версия: якобы американцев замучили кубинские сверчки. Кстати, эту версию кубинцы выдвинули еще раньше самих американцев — в октябре 2017 года.

Однако в политическом приложении американского журнала "Вэнити фэйр" говорится, что описанные симптомы в наибольшей степени соответствуют случаю массового психоза, при котором стресс или страх перетекают в соматические заболевания. "Многие рассказали, что слышат странные звуки, но не смогли прийти к единому мнению о том, на что они были похожи", — говорится в материале. Издание приводит слова ряда экспертов, полагающих, что описанная последовательность событий соответствует классическому случаю массового психоза. А что касается "атак", то вывод такой: не было никаких факторов, касающихся звука, которые бы могли вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов.