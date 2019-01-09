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Массовый психоз: выявлена психологическая подоплека атак на дипломатов США 

Вести.Ru + ещё 15 9 минут назад
Фото: EPA
Утверждения о том, что сотрудники посольства США на Кубе подвергались "акустическим атакам", вероятнее всего, были вызваны начавшимся среди них массовым психозом. Об этом говорится в статье американского журнала Vanity Fair.
Администрация США ранее утверждала, что в результате некоего воздействия, названного в "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 20 американских дипломатов. Люди жаловались на головную боль, плохой сон и проблемы со слухом. Власти США возложили на Кубу ответственность за эти инциденты и отозвали часть сотрудников. передает ТАСС.
Выдвигались версии, что это было якобы микроволновое оружие, которое применялось не только кубинцами, но и китайцами, которых летом 2018 года тоже обвинили в "акустических атаках" в Шанхае.
В начале января этого года появилась новая версия: якобы американцев замучили кубинские сверчки. Кстати, эту версию кубинцы выдвинули еще раньше самих американцев — в октябре 2017 года.
Однако в политическом приложении американского журнала "Вэнити фэйр" говорится, что описанные симптомы в наибольшей степени соответствуют случаю массового психоза, при котором стресс или страх перетекают в соматические заболевания. "Многие рассказали, что слышат странные звуки, но не смогли прийти к единому мнению о том, на что они были похожи", — говорится в материале. Издание приводит слова ряда экспертов, полагающих, что описанная последовательность событий соответствует классическому случаю массового психоза. А что касается "атак", то вывод такой: не было никаких факторов, касающихся звука, которые бы могли вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов.
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В мире , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Куба , США
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