Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГ

"Мы ликвидировали 99% [самопровозглашенного] халифата [ИГ]… С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны?" — обратился глава американской дипломатии к журналистам.

"Кто-нибудь оспаривает эти факты? Это была чрезвычайно успешная кампания", — отметил Помпео. Никто из присутствовавших журналистов не оспорил утверждения Помпео.

Он также подтвердил, что в своей предстоящей речи в Каире подвергнет критике действия иранских властей.