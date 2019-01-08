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Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГ 

ТАСС 30 минут назад
Фото: epa
Соединенные Штаты уничтожили 99% террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). С таким утверждением в понедельник выступил госсекретарь Майкл Помпео перед журналистами на борту самолета, который направляется в Амман (Иордания). Стенограмму беседы распространил Госдепартамент.
"Мы ликвидировали 99% [самопровозглашенного] халифата [ИГ]… С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны?" — обратился глава американской дипломатии к журналистам.
"Кто-нибудь оспаривает эти факты? Это была чрезвычайно успешная кампания", — отметил Помпео. Никто из присутствовавших журналистов не оспорил утверждения Помпео.
Он также подтвердил, что в своей предстоящей речи в Каире подвергнет критике действия иранских властей.
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В мире , Ближний Восток , США , Госдеп США , Исламское государство , Амман , Иордания
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