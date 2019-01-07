Умер актер из «Звездного пути» и «Доктора Кто»

Лос-Анджелесе ( США ) умер британский актер театра и кино Уильям Морган Шеппард. Ему было 86 лет. Об этом на своей странице в Instagram написал его сын Марк Шеппард

Он написал, что 7 января пришел увидеться с отцом, который лежал в больнице. «Хотя он не мог говорить, мы держались за руки, он смеялся и был так рад нас видеть. Я так благодарен, что ему больше не пришлось страдать», — написал он и поблагодарил поклонников отца за «любовь и молитвы». О причинах смерти сын актера не сообщил.