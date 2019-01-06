«Подтвердите приверженность»: Германия беспокоится о ДРСМД

Россия должна продемонстрировать свою приверженность Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности для его сохранения, считают в Германии . Там отметили, что от Москвы ждут осуществления разоружения, которое поддается контролю. Для Германии этот договор представляет интерес, поскольку он обеспечивает безопасность всей Европы.

Для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия должна подтвердить свою приверженность ему, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас немецкой воскресной газете Welt am Sonntag.

По его словам, ключ к сохранению Договора находится именно у Москвы. «Если Россия хочет сохранить договор, то она должна осуществить разоружение, которое поддается контролю», — подчеркнул Маас.

Министр напомнил, что этот договор на протяжении десятилетий обеспечивал безопасность Европы, поэтому он имеет большое значение, в частности, и для Германии.

Глава германской дипломатии также признал, что с момента заключения ДРСМД ситуация в мире кардинально изменилась.

«Мы должны выработать новые правила транспарентности и контроля над вооружениями. Именно поэтому мы выступаем за то, чтобы подключить к дебатам [на эту тему] Китай и Индию», — пояснил он.

Ранее в этот же день заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон во время телефонного брифинга для журналистов сообщила, что Вашингтон изложил России, каких шагов ждет от нее для возвращения к соблюдению ДРСМД.

«Мы кратко изложили России целый ряд последующих шагов, Россия знает их. Это часть положений подписанного нами договора», — уточнила она.

Замгоссекретаря отметила, что в американском правительстве запущен «межведомственный процесс по принятию последующих шагов» в этой ситуации.

Она рассказала об обсуждении экспертами ряда вариантов в сфере контроля над вооружениями. В частности, они говорили о модификации ракетной системы 9М729 и американских ракетных комплексов Aegis Ashore в Европе, пусковые установки которых, как утверждает российская сторона, нарушают ДРСМД. Эксперты рекомендовали Вашингтону внести изменения в Aegis Ashore, которые бы не позволили им осуществлять боевой пуск ракеты Tomahawk. Москва же должна сократить радиус действия 9М729. Отмечается, что ход выполнения данных процедур должны контролировать специалисты с обеих сторон.

Альтернативный вариант для Москвы — полностью отказаться от ракетной системы 9М729. «SSC-8 (по российской классификации ракетная система 9М729 — »Газета.Ru» ), как вы знаете, имеет радиус действия, который не соответствует требованиям [ДРСМД], поэтому либо вы избавляетесь от системы, избавляетесь от пусковой установки, либо вносите изменения в систему… И только это позволить двигаться дальше, и это все должно поддаваться проверке, должна быть возможность следить за тем, как это произойдет», — подчеркнула Томпсон.

Она отметила, что в данной ситуации «мяч находится на стороне России» и Москва должна взять инициативу на себя.

Сергей Рябков газете «Коммерсантъ». Но Россия не показывает США ракету 9М729 потому, что это уже выходит за рамки соглашения ДРСМД, объяснил заместитель главы российского МИДа

По его словам, подписанный в 1987 году ДРСМД был «подогнан» для уничтожения конкретных типов вооружений. Он обратил внимание, что ликвидационные и верификационные процедуры в отношении них завершились «много лет назад», и отметил, что в этом отношении Россия «полностью» выполнила положения договора.

«Что же касается демонстрации ракеты [9М729], то здесь есть несколько аспектов. Договор РСМД от нас этого не требует», — пояснил Рябков.

Он подчеркнул, что демонстрация этой ракеты Вашингтону будет проявлением «повышенной транспарентности» со стороны России.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в эфире консервативного американского телеканала Newsmax TV, что Вашингтон прилагает усилия для возвращения России к соблюдению ДРСМД.

Он отметил, что после объявленного ультиматума по ДРСМД от Москвы не поступало никакой реакции. Он также напомнил, что до конца ультиматума осталось «практически 30 дней».

«К сожалению, россияне к настоящему моменту не предприняли никаких мер для соблюдения соглашения как и в последние четыре или пять лет, в течение которых мы ведем дискуссии на этот счет с ними», — заявил Помпео.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. 20 октября прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести его государство из Договора, подписанного в 1987 году. Свое решение он объяснил несоблюдением соглашения со стороны России. Американский лидер также сообщил о намерении наращивать ядерный потенциал Соединенных Штатов до тех пор, пока другие страны «не придут в чувства». В особенности он адресовал эти заявления России и Китаю.

4 декабря прошлого года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца, чтобы «вернуться к выполнению» ДРСМД. Если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору, предупредил он.