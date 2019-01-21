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Telegraph узнал детали плана Мэй по Brexit 

Газета.Ru + ещё 196 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обдумывает внесение поправок в Белфастское соглашение для разрешения ситуации вокруг сделки по Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
По данным издания, Мэй планирует рассказать британскому парламенту о "плане Б" по Brexit в ближайшее время.
Как отмечается, Мэй может внести поправки в соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии.
При этом британский премьер намерена заверить Ирландию в том, что Британия не стремиться к "жесткой границе" с островом после Brexit.
Ранее СМИ сообщили, что Мэй пригрозили массовыми отставками из-за Brexit.
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В мире , Европа , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , Daily Telegraph , Великобритания
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