Telegraph узнал детали плана Мэй по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обдумывает внесение поправок в Белфастское соглашение для разрешения ситуации вокруг сделки по Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным издания, Мэй планирует рассказать британскому парламенту о "плане Б" по Brexit в ближайшее время.

Как отмечается, Мэй может внести поправки в соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии.

При этом британский премьер намерена заверить Ирландию в том, что Британия не стремиться к "жесткой границе" с островом после Brexit.

Ранее СМИ сообщили, что Мэй пригрозили массовыми отставками из-за Brexit.