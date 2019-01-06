Северокорейское досье-2018: Вашингтон испортил всю игру

Сколько волка не корми… а он все равно мыслит на языке санкций. Вашингтон под конец года решил обнулить, ну, или в значительной степени нивелировать собственные же усилия по северокорейскому урегулированию. Нет, это ведь еще надо было умудриться. США ввели санкции сразу против трех высокопоставленных чиновников из КНДР , включая главного помощника Ким Чен Ына . В Пхеньяне отнеслись к этой причудливой инициативе американских "партнеров" с непониманием и заявили, что готовы прекратить все усилия по денуклеаризации полуострова. У американцев что — чесалось без этих абсолютно не обязательных санкций?

А ведь так хорошо и духоподъемно год начинался. Возникло ощущение, что США и их региональные партнеры сделали выводы из бурных событий 2017-го, в котором было все. И наделавшие шума испытания новейшей северокорейской межконтинентальной ракеты "Хвасон-15", которые кое-кого ввели в ступор. И направление Дональдом Трампом армады боевых кораблей к берегам этой маленькой, но гордой и своеобразной страны. И ожидание локального вооруженного конфликта, который вполне мог закончиться глобальным светопреставлением.

Но мир отпраздновал Новый год и вроде как — после таких-то нервов — появился белый лист, с которого можно было начинать писать новую историю. Вот и спортсмены из Северной Кореи съездили в южнокорейский Пхенчхан, где приняли участие в Олимпиаде. Более того, обе национальные команды вышли на церемонию открытия под одним флагом. Это, конечно, произвело впечатление, вселило надежду, с которой к тому времени многие почти распрощались.

Дальше — больше. Летом в Сингапуре встретились Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Событие и правда стало историческим: ранее лидеры этих стран никогда воочию не общались. В Америке переговоры вызвали шквал критики в адрес Трампа. Мол, тот придал чудовищной античеловеческой диктатуре имидж чуть ли не рая для инвесторов. Впрочем, протрамповские политики и эксперты твердили совсем другое: да нет, он спас человечество от ядерной войны, за что ему низкий поклон. Ох уж эти страсти, которыми наполнена американская внутренняя политика.

Но все-таки этот контакт стал вехой. Причем уже второй. Месяцем ранее лидер КНДР встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. А так как переговоры проходили в одном из приграничных местечек, стоило одному изящно взять другого под ручку и сделать бок о бок несколько шагов, сопровождая их шутливыми комментариями, как оба лидера за несколько секунд побывали в гостях друг у друга. Они это сделали! Такое еще несколько лет назад, что уж говорить про десятилетия, невозможно было даже помыслить: при той-то степени вражды, которая копилась долгое время у соседей, прошедших страшную внутринациональную войну и символизировавших глобальную борьбу двух систем.

Но случилось же. Даже договорились по возможности не стрелять друг в друга на границе, периодически становящейся линией разграничения, а также налаживать гуманитарные связи и прорабатывать большие совместные инфраструктурные проекты. Чем не прорыв? В довесок Пхеньян заявил о ликвидации своего ядерного полигона в качестве демонстрации добрых намерений.

Казалось бы, надо двигаться дальше. Все козыри на руках. Но процесс забуксовал. Вторая встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ином была перенесена на неопределенное время. Особых усилий от США, Японии и Южной Кореи на предмет хотя бы частичного снятия с КНДР экономических санкций, от которых она чудовищно страдает многие годы, тоже не наблюдалось. И как финал позитивного в целом года, включая активное участие Москвы в переговорном процессе по достижению стабильности на Корейском полуострове — новый санкционный щелчок кнутом в сторону Пхеньяна в исполнении США.

Да-да, можно опять погрузиться в пучину объяснений такой алогичности внутренними политическими разборками в Вашингтоне. И, скорее всего, такие объяснения будут справедливыми, хотя бы отчасти. Да только что толку? Эти самые разборки превращают целые пласты мировой политики, в которой США продолжают играть важную роль, в бег на месте. Либо же в танцы в стиле "шаг вперед, два шага назад". Смысла в них мало, эстетики тоже, зато мельтешение в глазах прямо-таки избыточное.