Сколько волка не корми… а он все равно мыслит на языке санкций. Вашингтон под конец года решил обнулить, ну, или в значительной степени нивелировать собственные же усилия по северокорейскому урегулированию. Нет, это ведь еще надо было умудриться. США ввели санкции сразу против трех высокопоставленных чиновников из КНДР, включая главного помощника Ким Чен Ына. В Пхеньяне отнеслись к этой причудливой инициативе американских "партнеров" с непониманием и заявили, что готовы прекратить все усилия по денуклеаризации полуострова. У американцев что — чесалось без этих абсолютно не обязательных санкций?
А ведь так хорошо и духоподъемно год начинался. Возникло ощущение, что США и их региональные партнеры сделали выводы из бурных событий 2017-го, в котором было все. И наделавшие шума испытания новейшей северокорейской межконтинентальной ракеты "Хвасон-15", которые кое-кого ввели в ступор. И направление Дональдом Трампом армады боевых кораблей к берегам этой маленькой, но гордой и своеобразной страны. И ожидание локального вооруженного конфликта, который вполне мог закончиться глобальным светопреставлением.
Но мир отпраздновал Новый год и вроде как — после таких-то нервов — появился белый лист, с которого можно было начинать писать новую историю. Вот и спортсмены из Северной Кореи съездили в южнокорейский Пхенчхан, где приняли участие в Олимпиаде. Более того, обе национальные команды вышли на церемонию открытия под одним флагом. Это, конечно, произвело впечатление, вселило надежду, с которой к тому времени многие почти распрощались.
Дальше — больше. Летом в Сингапуре встретились Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Событие и правда стало историческим: ранее лидеры этих стран никогда воочию не общались. В Америке переговоры вызвали шквал критики в адрес Трампа. Мол, тот придал чудовищной античеловеческой диктатуре имидж чуть ли не рая для инвесторов. Впрочем, протрамповские политики и эксперты твердили совсем другое: да нет, он спас человечество от ядерной войны, за что ему низкий поклон. Ох уж эти страсти, которыми наполнена американская внутренняя политика.
Но все-таки этот контакт стал вехой. Причем уже второй. Месяцем ранее лидер КНДР встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. А так как переговоры проходили в одном из приграничных местечек, стоило одному изящно взять другого под ручку и сделать бок о бок несколько шагов, сопровождая их шутливыми комментариями, как оба лидера за несколько секунд побывали в гостях друг у друга. Они это сделали! Такое еще несколько лет назад, что уж говорить про десятилетия, невозможно было даже помыслить: при той-то степени вражды, которая копилась долгое время у соседей, прошедших страшную внутринациональную войну и символизировавших глобальную борьбу двух систем.
Но случилось же. Даже договорились по возможности не стрелять друг в друга на границе, периодически становящейся линией разграничения, а также налаживать гуманитарные связи и прорабатывать большие совместные инфраструктурные проекты. Чем не прорыв? В довесок Пхеньян заявил о ликвидации своего ядерного полигона в качестве демонстрации добрых намерений.
Казалось бы, надо двигаться дальше. Все козыри на руках. Но процесс забуксовал. Вторая встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ином была перенесена на неопределенное время. Особых усилий от США, Японии и Южной Кореи на предмет хотя бы частичного снятия с КНДР экономических санкций, от которых она чудовищно страдает многие годы, тоже не наблюдалось. И как финал позитивного в целом года, включая активное участие Москвы в переговорном процессе по достижению стабильности на Корейском полуострове — новый санкционный щелчок кнутом в сторону Пхеньяна в исполнении США.
Да-да, можно опять погрузиться в пучину объяснений такой алогичности внутренними политическими разборками в Вашингтоне. И, скорее всего, такие объяснения будут справедливыми, хотя бы отчасти. Да только что толку? Эти самые разборки превращают целые пласты мировой политики, в которой США продолжают играть важную роль, в бег на месте. Либо же в танцы в стиле "шаг вперед, два шага назад". Смысла в них мало, эстетики тоже, зато мельтешение в глазах прямо-таки избыточное.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik