СМИ объяснили, почему именно США нарушили ДРСМД

Хотя США постоянно заявляют, что Россия в одностороннем порядке якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), американские политикам и экспертам не приходит в голову, что именно США подтолкнули Москву к нарушению, пишет журнал The Nation.

В частности, издание критикует статью The New York Times , в которой вся вина за прекращение договора возлагается на Россию и где издание обращает внимание исключительно на российскую ракету 9М729, способную нести ядерные боеголовки, и которая якобы испытывалась на дистанции от 500 до 5,5 тысяч километров, что противоречит ДРСМД.

The Nation отмечает слишком одностороннее рассмотрение вопроса со стороны журналистов The New York Times, которые скрыли ряд фактов от своих читатетей, а также опираются на заявления "независимых" экспертов. Они забыли рассказать об американской системе противоракетной обороны "Иджис", которую сейчас активно размещают в Восточной Европе.

Эта система состоит из мощной радиолокационной системы и комплекса из приблизительно 64 контейнеров с ракетами. Будучи установленными на борт корабля, эти 64 контейнера группируются в восемь стандартных модулей. Эти стандартные контейнеры и модули спроектированы для пуска противовоздушных, противоракетных и крылатых ракет. И она предназначена для морского базирования, однако совсем недавно она была размещена на суше в Румынии, и вскоре появится и на территории Польши, добавляет The Nation.

Американские военные утверждают, что "Иджис" не противоречит ДРСМД, потому что у этой системы нет "программного обеспечения, аппаратных средств управления огнём, вспомогательного оборудования и другой инфраструктуры", необходимой для запуска атакующих крылатых ракет.

Тем не менее, как отмечает The Nation ссылаясь на общедоступный доклад Пентагона , совсем незначительные модификации могут в короткие сроки превратить "Иджис" в систему, способную запускать ракеты и почти не уступающую российской 9М729.

Издание указывает на возможные опасения Москвы, что размещение этой системы могло быть подготовкой к нарушению ДРСМД, из-за чего и последовала разработка 9М729. Причем опасения России также подкрепляются и тем фактом, что радар "Иджиса" не пригоден для идентификации баллистических ракет дальнего радиуса действия, следовательно, он направлен на средние и малые дистанции.

В заключение The Nation подчеркивает, что хоть России возможно и нарушает ДРСМД, американские эксперты и военные, и особенно журналисты The New York Times, должны задаться вопросом, не могли ли США сделать что-то такое, что спровоцировало Россию на ответные действия, и затем уже искать выход из сложившейся политической напряженности.