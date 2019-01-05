В США находившаяся больше десяти лет в коме женщина родила ребенка

Полиция города Феникс в США начала расследование вероятного изнасилования в клинике женщины, которая в состоянии комы забеременела и родила ребенка, сообщает местный портал Arizona's Family.

Инцидент произошел в клинике специализированной медицинской помощи Hacienda в столице штата Аризона. Женщина была помещена в больницу по меньшей мере десять лет назад после того, как чуть не утонула, отмечает портал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Роды прошли 29 декабря, однако информация о произошедшем и официальные комментарии стали появляться лишь накануне. Отмечается, что ребенок родился живым и здоровым.

"Департамент полиции Феникса проводит уголовное расследование. Мы сотрудничаем с полицией, чтобы обеспечить целостность расследования и установить справедливость", — цитирует портал заявление официального представителя губернатора Аризоны.

Как сообщает новостной портал со ссылкой на источник, до наступления родов персонал клиники не знал о беременности пациентки. Отмечается, что после этого случая правила работы в учреждении поменяли — теперь мужской медперсонал может заходить в палату к пациенткам только в сопровождении коллег женского пола.

При этом в самой клинике заявили, что осведомлены об инциденте и "продолжают сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами", цитирует Arizona's Family. Согласно заявлению, медицинское учреждение также проводит внутреннюю проверку.