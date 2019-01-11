Тысячи палестинцев вышли на демонстрацию на границе сектора Газа

"Наш народ продолжает свои мирные манифестации в 42-ю пятницу "Марша возвращения", — заявил аль-Кануа.

Как отметил пресс-секретарь, протестующие также выступают против агрессии со стороны Израиля. По его словам, палестинский народ отказывается отступать и "подтверждает свое намерение прорвать несправедливую блокаду".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился приостановить третью передачу ХАМАС 15 миллионов долларов катарских денег из-за ночного ракетного обстрела, который был произведен по израильской территории из сектора Газа. Это может грозить более ожесточенными столкновениями на границе.

С конца марта в секторе Газа продолжаются протестные акции — так называемый "Великий марш возвращения". Они регулярно перерастают в кровопролитные стычки с израильскими военными.