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Тысячи палестинцев вышли на демонстрацию на границе сектора Газа 

РИА Новости + ещё 33 11 января 2019
Фото: © AFP 2018 / Said Khatib
Тысячи палестинцев вышли на очередную демонстрацию на границе сектора Газа против блокады палестинской территории со стороны Израиля, заявил РИА Новости пресс-секретарь движения ХАМАС Абдельлатиф аль-Кануа.
"Наш народ продолжает свои мирные манифестации в 42-ю пятницу "Марша возвращения", — заявил аль-Кануа.
Как отметил пресс-секретарь, протестующие также выступают против агрессии со стороны Израиля. По его словам, палестинский народ отказывается отступать и "подтверждает свое намерение прорвать несправедливую блокаду".
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился приостановить третью передачу ХАМАС 15 миллионов долларов катарских денег из-за ночного ракетного обстрела, который был произведен по израильской территории из сектора Газа. Это может грозить более ожесточенными столкновениями на границе.
С конца марта в секторе Газа продолжаются протестные акции — так называемый "Великий марш возвращения". Они регулярно перерастают в кровопролитные стычки с израильскими военными.
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В мире , Армия , Войска , Оружие , Биньямин Нетаньяху , Хамас , РИА Новости , Израиль
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