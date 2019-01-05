"НАСА проинформировало российское космическое агентство "Роскосмос", что предложенный визит генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который сейчас запланирован на февраль 2019 года, придется отложить. Новая дата визита пока не определена", — сказала она. Пауэрс не стала отвечать на вопрос о причинах этого переноса.
Ранее в этот же день влиятельный американский сенатор от демократов Роберт Менендез заявил, что планирует представить в сенате резолюцию против временного снятия санкций с Рогозина.
Для того чтобы Рогозин мог приехать в США, минфин выдал разрешение на такую поездку, чтобы он мог обсудить с НАСА дальнейшее сотрудничество. Сам глава "Роскосмоса" сообщал, что планируется встреча с представителями компании Boeing. Также Рогозин планирует посетить штаб-квартиру компании-оператора пусков ракет "Протон" и "Рокот" International Launch Services (ILS). Кроме этого, Рогозин планировал прочитать лекцию в университете, в котором учился директор НАСА Джим Брайденстайн, так же как и глава НАСА прочитал в октябре лекцию в МГУ, который в 1986 году окончил Рогозин.
Кроме того, 6 декабря 2018 года указом президента РФ Владимира Путина Рогозин был назначен специальным представителем президента по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Как сообщали в "Роскосмосе", Рогозин поедет в США как в качестве главы "Роскосмоса", так и в качестве спецпредставителя. Под личными санкциями США и ЕС Рогозин находится с 2014 года.