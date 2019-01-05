НАСА сообщило «Роскосмос», что визит Рогозина в США придется отложить

Ранее в этот же день влиятельный американский сенатор от демократов Роберт Менендез заявил, что планирует представить в сенате резолюцию против временного снятия санкций с Рогозина.

Для того чтобы Рогозин мог приехать в США, минфин выдал разрешение на такую поездку, чтобы он мог обсудить с НАСА дальнейшее сотрудничество. Сам глава "Роскосмоса" сообщал, что планируется встреча с представителями компании Boeing . Также Рогозин планирует посетить штаб-квартиру компании-оператора пусков ракет "Протон" и "Рокот" International Launch Services (ILS). Кроме этого, Рогозин планировал прочитать лекцию в университете, в котором учился директор НАСА Джим Брайденстайн, так же как и глава НАСА прочитал в октябре лекцию в МГУ , который в 1986 году окончил Рогозин.