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НАСА сообщило «Роскосмос», что визит Рогозина в США придется отложить 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
"НАСА проинформировало российское космическое агентство "Роскосмос", что предложенный визит генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который сейчас запланирован на февраль 2019 года, придется отложить. Новая дата визита пока не определена", — сказала она. Пауэрс не стала отвечать на вопрос о причинах этого переноса.
Ранее в этот же день влиятельный американский сенатор от демократов Роберт Менендез заявил, что планирует представить в сенате резолюцию против временного снятия санкций с Рогозина.
Для того чтобы Рогозин мог приехать в США, минфин выдал разрешение на такую поездку, чтобы он мог обсудить с НАСА дальнейшее сотрудничество. Сам глава "Роскосмоса" сообщал, что планируется встреча с представителями компании Boeing. Также Рогозин планирует посетить штаб-квартиру компании-оператора пусков ракет "Протон" и "Рокот" International Launch Services (ILS). Кроме этого, Рогозин планировал прочитать лекцию в университете, в котором учился директор НАСА Джим Брайденстайн, так же как и глава НАСА прочитал в октябре лекцию в МГУ, который в 1986 году окончил Рогозин.
Кроме того, 6 декабря 2018 года указом президента РФ Владимира Путина Рогозин был назначен специальным представителем президента по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Как сообщали в "Роскосмосе", Рогозин поедет в США как в качестве главы "Роскосмоса", так и в качестве спецпредставителя. Под личными санкциями США и ЕС Рогозин находится с 2014 года.
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Комментарии5
В мире , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Владимир Путин , МГУ , Boeing , ЕС , Роскосмос , International Launch Services , Минфин , NASA , США
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