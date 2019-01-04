«Ситуация серьёзная»: хакеры выложили в интернет личные данные сотен немецких политиков

Неизвестные хакеры обнародовали личные данные сотен немецких политиков различного уровня, а также внутренние документы пяти из шести входящих в бундестаг партий. От кибератаки не пострадали только члены «Альтернативы для Германии ». Утечка произошла ещё в конце декабря, и представители властей утверждают, что были в курсе отдельных случаев взлома, который коснулся порядка тысячи человек. Пока неизвестно, кто стоит за кибератакой, а первичный анализ опубликованной информации показал, что она не содержит политически чувствительных документов — в основном это личные сведения. Компетентные органы ведут расследование обстоятельств массовой утечки данных, проверяя в том числе и версию иностранного вмешательства. Между тем эксперты предполагают, что цель злоумышленников — дискредитировать нынешнюю власть в глазах простых немцев.

Неизвестные хакеры опубликовали в интернете личные данные и внутрипартийные документы сотен немецких политиков и других публичных персон. Слив произошёл ещё в конце декабря, однако информация об инциденте стала распространяться поздно вечером 3 января после сообщения радиостанции rbb Inforadio.

Серия публикаций коснулась членов пяти партий, входящих в нынешний состав бундестага (ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП, «Левые» и «Зелёные»). Пакеты данных были последовательно обнародованы с 20 по 24 декабря. Единственной партией парламента ФРГ, члены которой не пострадали от кибератаки, оказалась «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Хакеры обнародовали домашние адреса, номера мобильных телефонов, адреса электронной почты, а также ксерокопии паспортов, информацию по кредитным картам, личную переписку и внутрипартийные документы политиков.

На данный момент неизвестно, кто стоит за взломом данных. Ссылки на публикации распространялись через Twitter-аккаунт @_0rbit (в настоящее время он заблокирован, однако ранее в качестве местоположения в профиле был указан Гамбург). При этом персональные данные более или менее медийных личностей из Германии публиковались на этой Twitter-страничке с лета 2017 года.

Информация также была доступна в ряде аккаунтов пользователя @dennis567 на платформах Steemit, видеохостинге d.tube и файловых обменниках. Причём на аккаунтах @dennis567 в качестве изображения профиля стоит фотография разработчика программного обеспечения Хитачи Гарсии, который, согласно открытым данным, работает в компании — разработчике платформ с открытым кодом Kong Inc. со штаб-квартирой в Сан-Франциско

Первичный анализ опубликованных данных показал, что в них нет политически чувствительных документов. Кроме того, немецкие журналисты отмечают, что разнородность собранной информации (от общедоступной до конфиденциальной), а также её разнесённость во времени (некоторым документам несколько лет) косвенно указывают на то, что данные были собраны из различных источников, а не из единой базы.

Власти Германии уже начали расследование обстоятельств массовой утечки. В Федеральном управлении по информационной безопасности сообщили, что ведомство ведёт активное расследование хакерской атаки в тесном сотрудничестве с другими компетентными органами. Отмечается, что к работе привлечены специалисты Национального центра кибербезопасности.

«По состоянию на данный момент нет сведений о том, что была затронута правительственная сеть», — сообщили в управлении.

Глава ведомства Арне Шенбом заявил, что, согласно полученной оценке, всего утечка информации охватывает порядка тысячи человек, однако взломаны были аккаунты не более ста из них. Он отметил, что власти были осведомлены об отдельных инцидентах ещё в декабре, а в большинстве случаев распространённая информация является ограниченной или уже общедоступной.

По словам заместителя официального представителя правительства ФРГ Мартины Фиц, власти всерьёз рассматривают кибератаку на немецких политиков и выясняют «масштабы и причины» этих утечек.

«Личная информация и документы сотен политиков и общественных деятелей была распространена в интернете. В частности, речь идёт… о политиках всех уровней — Европарламента, бундестага, ландтагов, даже политиках коммунального уровня. Федеральное правительство очень серьёзно рассматривает эти случаи», — заявила Фиц.

Она добавила, что, по имеющейся пока информации, хакерская атака не затронула никакой чувствительной правительственной информации или личных данных федерального канцлера Ангелы Меркель. Ранее таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что утечка коснулась членов кабинета министров ФРГ, включая Меркель.

Фиц отметила, что до окончания расследования невозможно дать окончательную оценку произошедшему, а на данный момент нет информации о подлинности опубликованных данных и сведений о том, кто мог спровоцировать утечку. В свою очередь, официальный представитель Минобороны Германии Йенс Флосдорф в ходе брифинга заявил, что инцидент, по предварительным данным, не затронул Вооружённые силы ФРГ.

При этом представитель Министерства внутренних дел ФРГ Сорен Шмидт, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что в данный момент ведомство проверяет, могли ли за атакой стоять зарубежные спецслужбы.

«Это является предметом проверки», — заявил Шмидт.

При этом, по информации Bild, Германия обратилась за помощью в расследовании к американскому Агентству национальной безопасности (АНБ).

«Германия — главный объект такого вброса»

По словам руководителя Центра германских исследований Института Европы Владислава Белова, на данном этапе непонятно, кто и зачем совершил взлом и опубликовал личные данные политиков. В частности, не исключено, что это мог сделать какой-нибудь хакер-любитель — просто для того, чтобы проверить или похвастаться своими навыками.

«Почему утечка не коснулась «Альтернативы для Германии»? Чтобы спровоцировать дискуссию, которую ведут СМИ. Это дело тех, кто взламывал. Сложно предсказать, зачем это сделали и кто. Можно искать неонацистский след, аналогично можно предполагать, что кто-то это сделал специально, чтобы создать подозрения против «Альтернативы». Версий может быть сколько угодно», — отметил Белов в разговоре с RT.

При этом немецкий политолог Александр Рар заявил, что на данном этапе расследования все следы ведут в саму Германию, поскольку, если бы речь шла о возможном иностранном вмешательстве, об этом бы «вовсю кричали».

«Идёт внутреннее разбирательство, ситуация действительно серьёзная. Это громадный провал немецких структур, которые должны защищать подобную информацию», — отметил эксперт.

«Зачем иностранным хакерам публиковать такого рода информацию на публичных сайтах? Они бы забрали себе и использовали в своих целях. Публиковать всё в открытую — не очень логично», — добавил Рар.

Собеседник RT также не исключил, что за кибератакой могут стоять антиглобалисты, которые воюют с политическими элитами и могут попытаться вскрыть возможные махинации. Однако всё это прояснится в ходе расследования, которое, уверен политолог, будет транспарентным.