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Убийство охранника Порошенко попало на видео 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент убийства сотрудника Управления государственной охраны Украины в центре Киева. Видео происшествия опубликовано в сообществе «Киев Оперативный» в Facebook.
На записи видно, как мужчина получил удар в челюсть, после чего упал и уже не смог подняться. 26-летний Василий Хмелюк служил в ведомстве, обеспечивающем безопасность первых лиц Украины. По информации издания Страна.ua, у него осталась жена и двое маленьких детей.
Охранника Порошенко убили одним ударом
Подозреваемый в убийстве украинский боксер Петр Очеретяный пришел в отделение полиции и сдался властям. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Конфликт произошел вечером 2 января во дворе жилого комплекса на улице Саперное Поле. Хмелюк якобы чуть не задавил двух собак, которых выгуливал Очеретяный. Боксер и сотрудник охраны вступили в перепалку. Хмелюк получил резкий удар в челюсть и скончался, не приходя в сознание, несмотря на усилия прибывших медиков.
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В мире , Украина
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