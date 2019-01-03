Убийство охранника Порошенко попало на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент убийства сотрудника Управления государственной охраны Украины в центре Киева. Видео происшествия опубликовано в сообществе «Киев Оперативный» в Facebook.

На записи видно, как мужчина получил удар в челюсть, после чего упал и уже не смог подняться. 26-летний Василий Хмелюк служил в ведомстве, обеспечивающем безопасность первых лиц Украины. По информации издания Страна.ua, у него осталась жена и двое маленьких детей.

Подозреваемый в убийстве украинский боксер Петр Очеретяный пришел в отделение полиции и сдался властям. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Конфликт произошел вечером 2 января во дворе жилого комплекса на улице Саперное Поле. Хмелюк якобы чуть не задавил двух собак, которых выгуливал Очеретяный. Боксер и сотрудник охраны вступили в перепалку. Хмелюк получил резкий удар в челюсть и скончался, не приходя в сознание, несмотря на усилия прибывших медиков.