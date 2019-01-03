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На Украине начали расследовать попытку государственного переворота 

Lenta.ru + ещё 9 10 часов назад
Фото: Reuters
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование попытки захвата власти в стране, которая была предпринята весной 2018 года. Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.
По данным следствия, в мае прошлого года в Чехии прошло мероприятие под названием «Первый национальный украинский конгресс» (ПНУК). Участники собрания признали Верховную раду, Генеральную прокуратуру Украины и Министерство внутренних дел страны преступными и незаконными организациями. ПНУК был объявлен единственным законодательным органом украинской власти.
На съезде было принято решение о создании судебной ветви власти — Украинского народного трибунала. Выполнять его решения должна была отдельная спецслужба под названием «Тайная экзекуция».
Также ПНУК постановил создать новые силовые структуры, в частности, Украинскую народную армию, которая «с целью насильственного захвата власти и свержения конституционного строя» будет противостоять Национальной гвардии и полиции Украины.
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Комментарии358
В мире , Конфликты , Политика , Украина , СБУ , МВД , Верховная Рада
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