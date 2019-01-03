На Украине начали расследовать попытку государственного переворота

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование попытки захвата власти в стране, которая была предпринята весной 2018 года. Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

По данным следствия, в мае прошлого года в Чехии прошло мероприятие под названием «Первый национальный украинский конгресс» (ПНУК). Участники собрания признали Верховную раду , Генеральную прокуратуру Украины и Министерство внутренних дел страны преступными и незаконными организациями. ПНУК был объявлен единственным законодательным органом украинской власти.

На съезде было принято решение о создании судебной ветви власти — Украинского народного трибунала. Выполнять его решения должна была отдельная спецслужба под названием «Тайная экзекуция».

Также ПНУК постановил создать новые силовые структуры, в частности, Украинскую народную армию, которая «с целью насильственного захвата власти и свержения конституционного строя» будет противостоять Национальной гвардии и полиции Украины.