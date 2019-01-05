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СМИ узнали о «последней попытке» США заблокировать поставки С-400 в Турцию 

РИА Новости + ещё 13 55 минут назад
Американская делегация в очередной раз потребовала от Турции отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает "Йени шафак".
По данным издания, позиция Вашингтона была озвучена на встрече американской делегации с представителями Минобороны и МИД Турции. Предложение США газета назвала "последней попыткой" заблокировать поставки российских ЗРК в Турцию.
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Как сообщило в четверг агентство Anadolu, американская сторона предложила купить четыре радиолокационные станции AN/MPQ-65, 10 антенно-мачтовых устройств, 20 пусковых установок M903, испытательное и другое оборудование.
Отмечается, что покупка С-400 обойдется Анкаре дешевле, чем американские Patriot: предложение Вашингтона не включало в себя каких-либо скидок или передачи технологий, как предполагалось ранее.
Кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции было подписано в декабре 2017 года. Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, речь идет о продаже четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.
Госдеп, в свою очередь, одобрил в конце декабря возможную сделку с Турцией по поставке систем противоракетной обороны Patriot с соответствующим оборудованием на общую сумму 3,5 миллиарда долларов.
В Анкаре подчеркивают, что российское предложение выгоднее, однако Турция по-прежнему готова к сотрудничеству с США. На поставки С-400 закупки Турцией американских ЗРК никак не повлияют, отмечал пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.
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Комментарии31
В мире , Армия , Видео , Оружие , США , Турция
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