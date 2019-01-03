«Невозможно победить Россию»

Немецкий журналист заявил, что Россию невозможно победить

Немецкий журналист Ули Геллерманн записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией . Об этом сообщает ФАН.

По его мнению, эту страну невозможно победить.

Немецкий журналист Ули Геллерманн обратился к коллегам: "Вы что, хотите что бы кто то рискнул на войну с Россией?.. Я стар, у меня есть дети и внуки, я не хочу что бы они шли на любую войну, особенно с Россией! на войну в которой не возможно победить!" / "Голос Германии"/ pic.twitter.com/F639URfh6D— Вера Михайлова (@Mixaylowa2018V) 2 января 2019 г.

«Вы что, хотите, чтобы кто-то рискнул на войну с Россией? Я стар, у меня есть дети и внуки, я не хочу, чтобы они шли на любую войну, особенно с Россией! На войну, в которой невозможно победить!», — подчеркнул Геллерманн.

Он напомнил, что Адольф Гитлер в свое время пытался завоевать СССР, но из этого ничего не вышло.

«Вы что, думаете, они не повторят это еще раз?», — заключил Геллерманн.

Ранее сообщалось, что эксперт заявил об угрозе «Авангарда» для российско-американских отношений.