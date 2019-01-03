«Невозможно победить Россию»

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Немецкий журналист заявил, что Россию невозможно победить 

Газета.Ru 1 час назад
Немецкий журналист Ули Геллерманн записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией. Об этом сообщает ФАН.
По его мнению, эту страну невозможно победить.
«Вы что, хотите, чтобы кто-то рискнул на войну с Россией? Я стар, у меня есть дети и внуки, я не хочу, чтобы они шли на любую войну, особенно с Россией! На войну, в которой невозможно победить!», — подчеркнул Геллерманн.
Он напомнил, что Адольф Гитлер в свое время пытался завоевать СССР, но из этого ничего не вышло.
«Вы что, думаете, они не повторят это еще раз?», — заключил Геллерманн.
Ранее сообщалось, что эксперт заявил об угрозе «Авангарда» для российско-американских отношений.
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В мире , Видео , Европа
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