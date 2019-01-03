CNN убрал скандальный материал

Американский телеканал CNN убрал из материала обозначение Симферополя как части России. Изменения опубликованы на сайте.
Это произошло после обращения украинского посольства, как утверждают в самом представительстве.
"После оперативного обращения посольства Украины в США и призывов от украинской и иностранной аудитории американский телеканал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского города Симферополь к Российской Федерации", — заявили в посольстве.
Ранее сообщалось, что CNN назвал Симферополь российским.