Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

CNN убрал из материала российский Симферополь 

Газета.Ru 42 минуты назад
Американский телеканал CNN убрал из материала обозначение Симферополя как части России. Изменения опубликованы на сайте.
Материал CNN взбесил Киев
Это произошло после обращения украинского посольства, как утверждают в самом представительстве.
"После оперативного обращения посольства Украины в США и призывов от украинской и иностранной аудитории американский телеканал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского города Симферополь к Российской Федерации", — заявили в посольстве.
Ранее сообщалось, что CNN назвал Симферополь российским.
Газета.Ru: последние новости
Экс-министр экономики Украины объяснил необратимый рост тарифов на газ СМИ рассказали о бегстве главы посольства КНДР в Риме На границе США и Мексики умер второй за месяц ребенок мигрантов
В мире , Видео , CNN , Симферополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Магнитогорск: трагический список пополнился150
Родственники поделят шикарное наследство Кельми18
Появились кадры ЧП в центре Петербурга109
Опасная посадка A380 попала на видео10
Лоза обрушился на «Голубой огонек97
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
01:14
Магнитогорск: трагический список пополнился
Происшествия
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
00:39
CNN убрал скандальный материал
В мире
01:12
Родственники поделят шикарное наследство Кельми
Шоу-бизнес
00:31
Россиянка покалечилась во время катания на «ватрушке»
Происшествия
05:05
Лоза обрушился на «Голубой огонек
Шоу-бизнес
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение