CNN убрал скандальный материал

CNN убрал из материала российский Симферополь

Это произошло после обращения украинского посольства, как утверждают в самом представительстве.

"После оперативного обращения посольства Украины в США и призывов от украинской и иностранной аудитории американский телеканал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского города Симферополь к Российской Федерации", — заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что CNN назвал Симферополь российским.