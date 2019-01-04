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Украина удивила белорусских пограничников 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Белорусский политический обозреватель и журналист Павел Карназыцкий прокомментировал выдворение с Украины.
По его словам, «белорусская таможня была очень удивлена, когда им с украинской стороны отправили пешехода с сопроводительными документами и без особых вещей». Он пожаловался на то, что на Украине ему даже «переодеться не дали».
«Утром гулял с собакой, разрешили только собаку завести домой, и все», — приводит его слова Sputnik.
Карназыцкий сообщил, что через адвоката, который «считает, что на Украине правовое государство», намерен оспаривать решение о выдворении, передает РИА «Новости».
Журналист добавил, что «в крайнем случае» не будет въезжать на Украину в течение трех месяцев — «до следующих президентских выборов».
Он отметил, что СБУ считает его «главным врагом и главной угрозой национальной безопасности, которая существует», поскольку журналист «подвергал сомнению российскую агрессию».
«Наверное, из-за меня агрессор убежал и не наступал», — заявил он.
Напомним, СБУ сообщила, что с Украины за «антиукраинскую пропаганду» выдворили белорусского политического обозревателя и журналиста Павла Карназыцкого.
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В мире , СБУ , РИА Новости , ИА Sputnik
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