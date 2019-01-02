Материал CNN взбесил Киев

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Украина недовольна материалом CNN с российским Симферополем 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press
Посольство Украины в США выразило недовольство в связи с материалом телеканала CNN. В новогоднем эфире СМИ опубликовало фотографии, на которых Симферополь обозначен как часть России.
Дипломаты призвали «друзей» с CNN «лучше проверять факты и выбирать контент». В посольстве отметили, что Симферополь — украинский город, который находится на оккупированном Россией Крымском полуострове, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что украинские националисты ищут хозяина, чтобы «прильнуть к его сапогу», а суверенитет Украины отошёл на второй план. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. Бандеровская идеология может привести к разрушению государства и подчинению Киева зарубежным игрокам.
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В мире , Видео , Украина , Сергей Аксенов , CNN , РИА Новости , Симферополь
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