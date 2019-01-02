Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»

Известные российские пранкеры «Вован» ( Владимир Кузнецов ) и «Лексус» (Алексей Столяров) не смогли разыграть мэра Киева Виталия Кличко с сообщением о пьяном президент Украины Петре Порошенко — бывший чемпион мира по боксу «раскусил» звонивших.

Пранкеры представились председателем правительства Украины Владимиром Гройсманом . Виталий Кличко начал поздравлять собеседника с Новым годом, но быстро заподозрил подвох, когда пранкеры сообщили о якобы залезшем под стал пьяном Петре Порошенко.

«Ну а мы тут пьяного Петра Алексеевича из-под стола вытаскиваем», — сказал пранкеры.

«Поздравляю вас, пранкеры, с Новым годом! Желаю, чтобы все велись на ваши разводы… Без вас жизнь, честно говоря, скучна», — сказал мэр Киева.

Пранкеры спросили, работает ли отопление и не мерзнут ли жители украинской столицы. Кличко в ответ пригласил собеседников в Киев.

«Не дождетесь! Приезжайте в Киев, будете очень удивлены, насколько красивый город», — сказал глава украинской столицы.

Пранкеры также пожаловались мэру Киева, что Служба безопасности Украины запретила им въезд в страну. Кличко предложил пранкерам наблюдать за городом удаленно — по видеосвязи.

В ноябре прошлого года Петр Порошенко появился на публике предположительно в нетрезвом состоянии. 30 ноября он выступил с речью на церемонии запуска скоростного поезда Киев — Борисполь . Видеозапись выступления Порошенко была опубликовал телеканал «112 Украина».

На кадрах президент Украины говорит о преимуществах нового поезда. Несмотря на холодную погоду, Порошенко стоит без головного убора.

Кроме того, участники мероприятия, среди которых были украинские чиновники и премьер-министр Владимир Гройсман, во время речи президента обменивались улыбками и едва сдерживали смех.

Пользователи соцсетей в комментариях к видеозаписи отметили, что «сомнения в трезвости» Порошенко отпадают, когда президент с удивлением говорит: «Там даже есть Wi-Fi».

О давнем пристрастии президента Украины к алкоголю, а так же о негативных последствиях рассказал бывший советник президента Леонида Кучмы , украинский политолог Олег Соскин.

«Проблемы с алкоголем у Порошенко давно есть, это точно.

Дело в том, что любой человек при таких психических, физических и моральных нагрузках не в состоянии так долго держаться. Ясно, что ему нужно снимать стресс, а Порошенко находится в постоянном стрессе. Спортом он не занимается, о другом нам не известно, поэтому у него есть единственный инструмент — это напиться и забыться. Сейчас видимо, доза ему нужна меньшая, так как алкогольное опьянение переходит в перманентное состояние», — рассказал политолог.

По его словам, ранее президент Украины старался контролировать свое поведение, в том числе с помощью медицинских вмешательств.

«На эту тему есть разные версии и легенды, что у него оборудована даже специальная машина, которая его везет на работу, что его постоянно накачивают специальными растворами, которые помогают организму функционировать. Но человеческий организм не стальной, он все равно изнашивается», — напомнил Соскин.

Чуть ранее Илья Кива, бывший советник главы украинского МВД Арсена Авакова, заявил в эфире ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne, что Петр Порошенко пьянствовал во время Евромайдана.

Кива отметил, что участники Евромайдана делились на две «категории». Первая стояла с «отмороженными пальцами» в 40-градусный мороз на протестных акциях, а вторая в это время пьянствовала в Доме профсоюзов.

По словам экс-советника, он посещал второй этаж Дома профсоюзов, где располагался штаб сторонников Евромойдана. Он подчеркнул, что помещения были «пропитаны» коньяком и икрой.

«И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком ворочил», — поделился воспоминаниями Кива.

Также он рассказал, что видел «бухого» Виталия Кличко, который в 2014 году стал градоначальником Киева. Бывший советник главы МВД добавил, что у него в голове «все перемешалось» из-за того, как отличались участники Евромайдана.

В феврале 2018 года журналистка Соня Кошкина опубликовала видео, на котором, как она утверждает, запечатлен пьяный президент Украины.

По ее словам, на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины высказался коротко и выглядел не особо трезвым. На кадрах видео, можно увидеть, как «веселый» Порошенко выходит из лифта, жмет руку какому-то журналисту, и уходит восвояси.

На прошлый Новый год выпивший Порошенко стал жертвой розыгрыша российских пранкеров Вована и Лексуса, сообщает НСН.

На записи слышно, как один из пранкеров представился генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом . Порошенко обрадовался звонку и отметил, что это для него очень важно. Порошенко поздравил псевдо-Столтенберга с Рождеством и Новым годом.