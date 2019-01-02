Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Донецке подорвали опору железнодорожного моста 

Газета.Ru + ещё 18 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные взорвали опору железнодорожного моста в Донецке 1 января, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Как отмечается, движение по аварийному участку приостановлено.
"В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", — рассказали в пресс-службе.
По имеющимся данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в ДНР рассказали об авиаразведке ВСУ над Горловкой.
Газета.Ru: последние новости
Британские СМИ сочли дерзким новогоднее обращение Путина В Мексике застрелили мэра через полтора часа после вступления в должность Хакеры атаковали сайт Зеленского сразу после запуска
В мире , РИА Новости , Донецк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта роль Грефа в спасении младенца из Магнитогорска415
Скандал вокруг «Иронии судьбы» набирает обороты29
Россияне выиграли миллиард в «Русском лото»55
Новогоднее заявление Путина переполошило Запад1152
Россиянам разрешили дополнительные отпуска6
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
02:24
Звезда фильма «Лето» умер в возрасте 30 лет
Общество Статьи
00:43
Мертвого Задорнова втянули в новый скандал
Шоу-бизнес
02:43
Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой
Шоу-бизнес
00:38
Дом в Магнитогорске признали пригодным для проживания
Происшествия
00:52
Названа построившая мост в Парке Горького компания
Происшествия
00:38
Появилось видео спасения жильца дома в Магнитогорске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение