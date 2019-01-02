В Бундестаге раскритиковали марш в честь Бандеры в Киеве

Депутат парламента ФРГ от партии «Альтернатива для Германии » Петр Быстрон жестко раскритиковал прошедшее накануне в Киеве факельное шествие в честь националиста Степана Бандеры (возглавлял Организацию украинских националистов — Украинскую повстанческую армию (организация запрещена в России ), которая признана экстремистской организацией и чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации).

«Думаю, это большая проблема украинского правительства — прославление нацистского приспешника. Чудовищные преступления нацистов в ходе Второй мировой войны подлежат осуждению и не должны забываться. Любой, кто восхваляет и празднует подобные деяния, попирает память миллионов жертв нацизма», — приводит ФАН слова немецкого политика.

В первый день 2019 года в Киеве националисты провели факельное шествие в честь 110-го дня рождения Степана Бандеры. Праздничная акция началась возле оперного театра в центре города. Представители разных украинских националистических движений шли строем в камуфляже и головных уборах.

Участники шествия несли плакаты и транспаранты с изображениями Бандеры, жгли файеры, кричали «Слава Украине!» и раздавали праздничные открытки, на которых были написаны поздравления с Новым годом и с днем рождения Бандеры.

Националисты дошли до Майдана, где выступили с речами. Народный депутат Андрей Ильенко назвал 2019 год «решающим для будущего Украины».

«… если мы не будем активными и нести свои идеи людям, то будет критическая ситуация. Только мы — объединение украинцев — сможем противостоять реваншу антиукраинских сил. Украину не спасут клоуны, олигархи, а только националисты», — сказал парламентарий.

Днем ранее президент Чехии Милош Земан призвал чешское руководство выразить протест против «возвеличивания военных преступников» на Украине, сообщил его пресс-секретарь в своем твиттере.

«Президент республики публично призвал Чехию официально протестовать протзвеличивания военных преступников на Украине», — говорится в тексте сообщения.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко приравнял экстремистов ОУН-УПА, воевавших на стороне войск Третьего рейха, к украинским ветеранам Второй мировой войны, сражавшимся на стороне СССР.

Украинский лидер утвердил поправки в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», нацеленные на усиление социальный защиты для участников националистических организаций.

Среди категорий лиц, чья социальная защита была усилена указом президента — участники Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России), вооруженных подразделений Организации украинских националистов и ряда других националистических организаций

После того, как закон вступит в силу, указанные граждане получат те же государственные социальные гарантии, что и участники боевых действий.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в этой связи заявил, что все решения глава украинского государства принимает, руководствуясь политической конъюнктурой.

Порошенко, по мнению сенатора от Крыма, делает все от него зависящее, чтобы заработать дополнительные политические очки. А поскольку его антирейтинг зашкаливает, он вынужден опираться на радикальных украинских националистов.

«К чему приведет это решение? Фактически, оно нивелирует результаты Великой Отечественной войны», — предположил российский сенатор.

В начале нынешнего месяца депутаты фракций Верховной рады «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» создали законопроект о возвращении звания героя Степану Бандере. Кроме того, в украинском парламенте предложили официально праздновать день рождения Бендеры, передает НСН.

МИД России отметил, что на фоне «вакханалии» в «незалежной» вокруг памятных дат и праздников появление «дня Бандеры» неудивительно.

«Сожаление вызывает отсутствие должной реакции на все это западных кураторов Киева, международных организаций и правозащитных структур, пекущихся о «демократических ценностях», — говорилось в комментарии.

В МИДе добавили, что поклонение таким «гнусным историческим персонажам» свидетельствует о презрительном отношении к украинскому народу и «многочисленным жертвам» Бандеры.

Осенью прошлого года Варшава выразила возмущение высказыванием посла Украины в Польше Андрея Дещицы о том, что полякам будет позволено проводить поисковые и эксгумационные работы на украинской территории только в том случае, если Варшава начнет восстанавливать разрушенные памятники националистам.

Идеология украинского национализма пользуется на Украине большой поддержкой. В августе Порошенко открыл военный парад в Киеве, посвященный дню независимости своей страны, словами из «Марша украинских националистов».