Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новогоднее заявление Путина переполошило Запад 

ТВ Центр + ещё 11 11 часов назад
В речи президента усмотрели тайный знак
Популярный в Британии таблоид Daily Star взволнован из-за новогоднего обращения Владимира Путина к россиянам. Газета даже посвятила этому событию отдельный материал с заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Дерзостью западные журналисты сочли обращение президента к народу с просьбой объединиться, потому что у России "никогда не было и не будет" помощников. Daily Star рассмотрел в речи Путина связь с санкциями, хотя президент ни разу не упомянул экономические ограничения в своей речи.
Приплели журналисты к новогоднему обращению российского лидера и отравление Скрипалей. Якобы "вызывающее заявление" Путин сделал из-за повышения градуса напряженности между Россией и Западом.
Но больше всего в Daily Star переполошились из-за того, что новогоднее обращение Владимира Путина было записано на фоне Кремля. Западные журналисты усмотрели в этом тайный посыл. "И это была одна из самых просматриваемых трансляций на российском телевидении", — взволнованно пишет Daily Star.
ТВ Центр: последние новости
Кличко впал в ступор из-за пьяного Порошенко под столом Схватили за руку: в Москве пойман американский шпион Порошенко сделал зону контроля Украины в Черном море больше
Комментарии745
В мире , Видео , Политика , Владимир Путин , Газета Daily Star
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта роль Грефа в спасении младенца из Магнитогорска3
Россиянам разрешили дополнительные отпуска3
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска165
Из-под завалов в Магнитогорске вытащили живого попугая30
Охранник избил до смерти магазинного вора16
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
02:43
Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой
Шоу-бизнес
00:38
Дом в Магнитогорске признали пригодным для проживания
Происшествия
00:52
Названа построившая мост в Парке Горького компания
Происшествия
00:38
Появилось видео спасения жильца дома в Магнитогорске
Происшествия
00:32
Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:54
Из-под завалов в Магнитогорске вытащили живого попугая
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение