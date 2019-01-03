Верните шпиона: США выставят Москве ультиматум

Соединенные Штаты ждут от Москвы объяснений, почему Россия задержала бывшего морского пехотинца США Пола Уилана по обвинению в шпионаже, и потребуют его немедленного возвращения, если сочтут его задержание неуместным, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.

«Мы дали понять россиянам, что ожидаем, что узнаем больше об обвинениях, поймем, в чем его обвиняют, и если задержание не соответствует тяжести деяния, мы потребуем его немедленного возвращения», — сказал Помпео в городе Бразилиа, где он присутствовал на инаугурации президента Бразилии Жаира Больсонару.

«Посол Хантсман выразил свою поддержку и предложил помощь со стороны посольства», — говорится в комментарии Госдепартамента США.

Как отмечается, дипломат также провел телефонный разговор с семьей задержанного. В тот же день стала известна интересная подробность о жизни Уилана — он со своей страницы в соцсети «ВКонтакте» критиковал деятельность американского телеканала CNN за фейковые новости.

Уилан был задержан в конце декабря при проведении шпионской акции в России.

Следственное управление ФСБ возбудило в отношении гражданина США уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Брат-близнец Уилана, Дэвид сказал, что Пол был в Москве на свадьбе такого же морского пехотинца, которая состоялась в престижном отеле в центре Москвы 28 декабря, в день его задержания, передает НСН.

Вскоре издание The Washington Post сообщило, что Уилан был уволен из армии за воровство. Он поступил на службу в 1994 году и поднялся по служебной лестнице, став старшим сержантом. Он был в двух командировках в Ираке в 2004 и 2006 годах. Уволен старший сержант был в 2008 году после того, как был признан виновным в нескольких обвинениях, связанных с воровством.

Уилан работает директором по корпоративной безопасности в компании BorgWarner, поставщике автозапчастей, расположенном в Оберн-Хиллз, Мичиган, компания имеет деловые контракты в России.

Семья арестованного заявила, что он невиновен и что они опасаются за его безопасность.

«Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и благополучием. Его невиновность не вызывает сомнений, и мы верим, что его права будут соблюдаться», — приводят американские СМИ заявление семьи.

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ Александр Михайлов рассказал, что в России сорвали серьезную операцию американских спецслужб.

Михайлов отметил, что задержание агентов США в России крайне редко предают широкой огласке, но ФСБ сделала это, значит, акция, которую проводил Уилан была очень серьезной.

«Бдительность и профессионализм российских спецслужб сорвали запланированную операцию американских коллег», — подчеркнул он.

Теперь, по его мнению, в США начнут заявлять о нарушениях, посыпятся обвинения в адрес России.

«Однако ФСБ никогда не задерживает иностранных агентов без веских на то оснований», — указал генерал.