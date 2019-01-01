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Зеленский позвал в свою команду людей без опыта в политике 

ТК «Звезда» + ещё 30 1 января 2019
Фото: Владимир Зеленский © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Шоумен второй раз за сутки обратился к гражданам Украины.
Известный украинский артист Владимир Зеленский второй раз за сутки выступил с обращением к гражданам Украины. После заявления том, что он собирается баллотироваться в президенты страны, шоумен объявил, что набирает людей в свою команду.
«Я верю, что изменить страну можно только вместе с тобой. Важно: ты никогда не был в политике, и пока что это — самое главное», — сказал комик.
При этом Владимир Зеленский отметил, что ему неважен пол, религия, образование и язык тех, кто будет в его команде.
Ранее артист заявил, что собирается принять участие в выборах президента Незалежной, которые пройдут в марте 2019 года.
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