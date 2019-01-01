Ющенко заявил, что украинцев возвращают в XVII век

Виктор Ющенко. Обещания украинских политиков снизить цены на газ являются унижением граждан страны и попыткой вернуть их в XVII век, об этом в эфире YouTube-канала "Бегущий Банкир" заявил экс-президент Украины

"То, что написано на билбордах: "В четыре раза понизим", "В два раза понизим" (цены на газ –ред.). Культура экономики, она дает базис и такую грамоту, что вы будете над этим смеяться. Вы будете воспитаны таким образом, что вы этого не принимаете, потому что это вранье, это публичный ваш обман. Иными словами — это висит ваше унижение. Ехать и говорить: "Хотят вешать — пусть вешают"? Нет. Нас опускают, нас возвращают в XVII век", — сказал экс-президент.

Ситуация с ценами на газ на Украине

Одним из наиболее острых вопросов для Украины остается повышение тарифов на газ для населения. Это еще и одно из главных условий Международного валютного фонда для выдачи Киеву очередного транша помощи. С 2016 года цены на газ для населения привязали к рыночной стоимости импортного топлива. За два года мировые цены значительно возросли, однако тарифы так и не пересматривались.

В октябре Киев утвердил повышение цены на газ для населения — с 1 ноября она выросла на 23,5 процента, до 8,5 тысячи гривен за тысячу кубометров.

Многие украинские политики не раз предупреждали, что повышение цен на газ чревато социальным взрывом.

Старт президентской избирательной кампании

Тридцать первого декабря на Украине началась президентская избирательная кампания.

В этот день все потенциальные кандидаты могут выдвигаться на выборы. Для этого им необходимо достичь 35 лет, быть гражданином Украины и проживать в стране в течение десяти последних лет со дня выборов, владеть государственным языком, а также внести залог в 2,5 миллиона гривен.

Кампания продлится до 3 февраля 2019 года, само голосование состоится 31 марта.