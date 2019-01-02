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Стало известно о преступном прошлом подозреваемого в шпионаже американца 

Lenta.ru + ещё 63 2 часа назад
Фото: Paul Whelan / Facebook
Пол Николас Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионской деятельности, был уволен из Корпуса морской пехоты США после обвинений в воровстве. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на документы из военного источника.
Из бумаг следует, что Уилан вступил в ряды морпехов в 1994 году, дослужился до штаб-сержанта. В 2004 и 2006 годах воевал в Ираке, но в 2008 году был уволен «за неподобающее поведение» — его признали виновным в нескольких обвинениях, связанных с воровством.
По словам родных задержанного, тот в настоящее время работает в должности директора по безопасности компании-производителя автомобильных запчастей BorgWarner, которая имеет бизнес-контракты в России.
Утверждается, что Уилан регулярно бывал в России с 2007 года, с большим уважением отзывался о стране, и на начальном уровне освоил русский язык. В последний раз он прибыл в Москву на свадьбу своего друга со времен военной службы, поселился в гостинице Метрополь и 28 декабря перестал выходить на связь.
31 декабря сообщалось, что гражданина США задержали при проведении «шпионской акции» 28 декабря. Против него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В декабре 2018 года россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, частично призналасвою вину. Американская сторона заявляет, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. Кремль считает все обвинения со стороны США в адрес россиянки необоснованными, а в МИД заявили, что ее подвергали пыткам в тюрьме.
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Комментарии7
В мире , Пол Николас , МИД , Республиканская партия США , Washington Post , США
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