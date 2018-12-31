Больной аппендикс Европы. Украина осталась без права на выбор

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев выразил уверенность, что строительство альтернативных газопроводов в обход территории Украины приведет к нулевой прокачке голубого топлива через газотранспортную систему страны, после чего большую часть украинской ГТС можно будет демонтировать.

Неизвестно, будет ли что-то качать российский "Газпром" через украинскую трубу. Это все равно будут не те объемы, которые смогут быть хоть как-то определяющими и/или значимыми на европейских рынках.

Наши руководители, впрочем, ничуть не лукавят, когда говорят, что отнюдь не против "украинского транзита", если украинская сторона предложит хорошие условия, разумеется. Потому что все эти (как "турецкие", так и "северные") "потоки" строились вовсе не для того, чтобы оставить Украину без русского газа. "Потоки" строились для того, чтобы ее всего-навсего обойти как досадное препятствие. И тем самым лишить статуса игрока, сидящего на вентиле даже в роли марионетки. Вопрос тут не в лишении транзита русского газа, а в лишении Киева рычагов, зачастую ставивших Россию в зависимое состояние на ее законных европейских рынках. Этот вопрос в общем и целом будет скоро решен, а дальше — дело коммерческое.

Торгуйтесь. Может быть, что-нибудь и дадим.

Вот только и украинцы, и наши, и европейцы — все, будучи профессионалами, всё прекрасно понимают.

Мы уже разбирали, почему в нынешних условиях украинская ГТС — это такая "воронья слободка", в существовании которой на настоящий момент особенно не заинтересован никто. И особенно, кстати, американцы: что бы руководитель "Нафтогаза" с отчаяния ни рассказывал про "крупного американского инвестора", американскому СПГ только этих объемов на европейских рынках еще не хватало в плюс к потокам (которые, это уже все понимают, весьма затруднительно остановить).

И здесь мы подходим к главному экономическому итогу "майданного переворота" в Киеве: этим людям удалось, пожалуй, невозможное. Они сумели пролюбить то, чего потерять, казалось бы, было совершенно невозможно: географическое положение собственной страны.

И не спрашивайте, как. Сумели.

Откроем страшную тайну. Не из потаенной любви к соловьиной мове, салу, борщу, вареникам с вишней и волооким красоткам большевики вбухивали такие гигантские средства в индустриализацию своих юго-западных земель. Только по протяженности железнодорожных путей Украина занимала седьмое место в мире (почти 22 с половиной тысячи километров), почти половина их были электрифицированы. Даже поезда из Москвы в Сочи до совсем недавних времен шли через территорию Украины.

Это и есть естественные преимущества географического положения, о которых мы говорим. Советская, а до нее и имперская, а до того домонгольская территория нынешней Украины была естественным транспортным и логистическим узлом — еще со времен пути "из варяг в греки".

Последовательно и целенаправленно разрушая отношения с одним из соседей, как-то не очень логично считать себя способным к посредничеству между ним и другими.

Результат, что называется, налицо.

Украина буквально за несколько лет из перекрестка торговых путей превратилась в глухой транспортный тупик, логистический аппендикс Европы. В котором едва ли не самым живым и уважаемым видом логистического бизнеса является контрабанда.

В общем, Украину просто обошли, и газовые "потоки" тут только вишенка, украшающая торт главного восточно-европейского бизнес-лузера. Мимо пошли основные автомобильные и железнодорожные маршруты, настоящая революция случилась в российской портовой инфраструктуре как на Балтийском, так и на Черном морях. Мимо пошли не только российские энергоносители, но и трансконтинентальный транзит, включая контейнерные перевозки.

И кстати: кто бы кого ни поборол в гипотетической грядущей "схватке за Украину", экономически процветающими эти земли теперь не будет делать никто.

Незачем.