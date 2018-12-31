МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства РФ

28 декабря на официальном портале посольства РФ Бухаресте появилась статья под названием «Кому через 75 лет после Второй мировой войны понадобилось доставать из нафталина мифы о „бесчинствах“ советских солдат — освободителей Европы от фашизма».

МИД Румынии выразил сожаление после публикации российским посольством статьи о том, что ряд СМИ ведет кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших Восточную и Центральную Европу от фашизма. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В духе отношений с РФ, которые мы хотели бы видеть прагматичными и предсказуемыми, желательно, чтобы исторические аспекты оставались областью дискуссий для историков и академических сфер в целом», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что подобные действия могут привести к ухудшению отношений стран.

28 декабря на официальном портале посольства РФ в Бухаресте появилась статья под названием «Кому через 75 лет после Второй мировой войны понадобилось доставать из нафталина мифы о „бесчинствах“ советских солдат — освободителей Европы от фашизма».