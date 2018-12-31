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МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства РФ 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Фото: globallookpress.com
28 декабря на официальном портале посольства РФ в Бухаресте появилась статья под названием «Кому через 75 лет после Второй мировой войны понадобилось доставать из нафталина мифы о „бесчинствах“ советских солдат — освободителей Европы от фашизма».
МИД Румынии выразил сожаление после публикации российским посольством статьи о том, что ряд СМИ ведет кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших Восточную и Центральную Европу от фашизма. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В духе отношений с РФ, которые мы хотели бы видеть прагматичными и предсказуемыми, желательно, чтобы исторические аспекты оставались областью дискуссий для историков и академических сфер в целом», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что подобные действия могут привести к ухудшению отношений стран.
28 декабря на официальном портале посольства РФ в Бухаресте появилась статья под названием «Кому через 75 лет после Второй мировой войны понадобилось доставать из нафталина мифы о „бесчинствах“ советских солдат — освободителей Европы от фашизма».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен намеренно исказил историю Второй мировой войны. Речь шла об освобождении датского острова Борнхольм в 1945 году.
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Комментарии
В мире , Политика , Ларс Расмуссен , Мария Захарова , МИД , Румыния
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