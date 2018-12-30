Австрия допустила отмену российских санкций

Постепенная отмена санкций в отношении России возможна в случае улучшения ситуации на востоке Украины . Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post.

ФРГ Курц отметил, что поддерживает предложение бывшего главы МИД Франка-Вальтера Штайнмайера , и считает нужным связать снятие санкций с ситуацией в Донбассе. По его мнению, в первую очередь, для этого необходимо установить «настоящее перемирие» в регионе.

Однако австрийский лидер добавил, что в последнее время в этом направлении «было слишком мало движения». Он также подчеркнул необходимость активного участия и «серьезного интереса» украинской стороны для урегулирования конфликта.