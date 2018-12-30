Как там наши Курилы? Абэ едет в Москву

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Как там наши Курилы? Зачем Абэ едет в Москву 

Газета.Ru 1 час назад
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что в переговорах с Россией по поводу мирного договора между странами «существует ряд проблем». Абэ уже желает начать «конкретное обсуждение» на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Дата визита главы японского правительства в Россию пока согласовывается.
В переговорах между Россией и Японией по вопросу заключения мирного договора есть ряд проблем. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, передает агентство Kyodo.
«Существует много проблем. Я хотел бы начать конкретное обсуждение на встрече с президентом Путиным», — заявил Абэ.
Дата визита премьер-министра Японии в Россию, где он должен встретиться с российским лидером, в настоящий момент согласовывается. Владимир Путин, в свою очередь, направил Синдзо Абэ поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул солидный потенциал российско-японских отношений.
Вернуть Курилы за три года: премьер Японии готов к подвигам
«В адресованном премьер-министру Японии Синдзо Абэ послании президент России сердечно поздравил японского коллегу с наступающим Новым годом и подчеркнул: российско-японские отношения имеют значительный потенциал», — передает ФАН со ссылкой на сайт Кремля.
Продуктивные перспективы отношений Токио и Москвы подтвердили недавно состоявшиеся встречи и переговоры лидеров двух государств. В поздравлении Путин подчеркнул, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с Японией, в том числе — и по вопросам расширения двустороннего сотрудничества и реализации совместных экономических проектов на Дальнем Востоке.
В Государственной думе тем временем полагают, что отношения с Японией должны укрепляться и без передачи Токио Курильских островов. Такое мнение выразил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа, передает НСН.
«Не на этом должны укрепляться наши отношения с Японией. Не на продаже нашей земли, а на каких-то экономических, культурных и других совместных действиях», — подчеркнул парламентарий.
В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Курильские острова не будут «автоматически» переданы Японии. «За эти дни мы с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее. Это не так», — отметил пресс-секретарь.
По словам Пескова, за основу российско-японских переговоров была взята декларация 1956 года, заключенная между СССР и Японией. Он добавил, что это «абсолютно не означает автоматической передачи каких-то территорий».
Напомним, 10 ноября японская пресса сообщила, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен предложить президенту России Владимиру Путину ускорить переговоры по Курилам.
Абэ хочет поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Кроме того, Абэ намерен подтвердить приверженность Японии положению Совместной декларации, что вышеупомянутые острова могут быть переданы Японии после заключения мирного договора.
Предложение главы японского правительства будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в декларации не упоминается.
С середины 50-х годов XX века Москва и Токио с переменным успехом ведут консультации, стремясь выработать проект мирного договора по итогам Второй мировой войны, в которой СССР вместе с США и союзниками разбил Японскую империю.
Ради достижения полноценного мира, так и не заключенного в сталинский период, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев был готов передать Японии Шикотан и группу островов Хабомаи. Категорически против этой сделки выступили США, пригрозившие невозвращением других территорий, отбитых у японцев.
Россия регулярно проводит на островах военные учения и маневры, что вызывает раздражение в Токио. К примеру, в начале августа 2018 года Япония выразила протест российской стороне в связи с информацией о размещении истребителей на южных Курилах. Как отмечается, за неделю до этого на аэродроме «Ясный» на острове Итуруп начали нести свое опытно-боевое дежурство экипажи многоцелевых российских истребителей Су-35.
Стоит отметить, что около трех четвертей жителей Страны Восходящего Солнца высказались против заключения мира с Россией «без аннексий и контрибуций». При этом «за» мир с Россией однозначно выступили лишь 14% опрошенных японцев. Данные исследования общественного мнения опубликовала японская газета «Иомиури».
Большая часть опрошенных выступила с поддержкой японского правительства, считающего, что мирный договор по итогам Второй мировой войны между Россией и Японией необходимо заключать только после решения вопроса о принадлежности южных Курильских островов.
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В мире , Видео , Статьи , Синдзо Абэ , Алексей Чепа , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , КПСС , Москва , Япония
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