«Белая вдова» готовит теракты по всему миру

СМИ сообщили о готовящихся «Белой вдовой» терактах по всему миру

Британские спецслужбы начали масштабную спецоперацию по поиску Саманты Льютвейт — супруги арабского террориста-смертника, носящей прозвище "Белая вдова". Об этом сообщает DailyMail со ссылкой на источники в силовых структурах.

Льютвейт — самая разыскиваемая женщина в мире. Она британка, ей 35, у нее 4 детей и она убежденная джихадистка и террористка. Сейчас она скрывается в Йемене.

Охота на нее продолжается 7 лет. Но теперь спецслужбы говорят, что подобрались к ней совсем близко.

«Она остается целью номер один. Мы считаем, что ловушка вот-вот захлопнется. Мы достанем ее», — заявил представитель спецслужб.

Британская разведка считает, что «Белая вдова» вербует женщин-смертниц для нападений на курорты во всем мире. Кроме того, Льютвейт может готовить теракт в Лондоне. Интерпол выдал ордер высокой важности на ее арест.

Считается, что женщина связана с преступлениями и терактами смертников в Кении и Сомали. С ней сотрудничают исламисты «аш-Шабааб» (запрещенная в РФ группировка), действующие в Йемене. Агенты говорят, что «Белая вдова» несет ответственность за гибель 400 человек.

Льютвейт была обычной британской девушкой из приличной семьи. Окончив Лондонский университет, она приняла ислам и вышла замуж за экстремиста. В 2005 году ее супруг устроил теракт в Лондоне, став смертником. Тогда погибли 52 человека. После этого Льютвейт стали называть «Белой вдовой». От брака с террористом у британки двое детей. Еще двоих она родила от членов группировки «аш-Шабааб». Ранее Льютвейт заявила, что растит всех детей «джихадистами».