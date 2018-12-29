Киев отреагировал на крымский забор

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МИД Украины прокомментировал возведение заграждения в Крыму 

РИА Новости 39 минут назад
Министерство иностранных дел Украины считает незаконным возведение Россией заграждений в Крыму.
Крым отгородился от Украины
Ранее в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ сообщили РИА Новости о завершении работ по установке 60-километрового сооружения на границе с Украиной. Также на границе установили два сигнализационных комплекса с вибрационными и радиолучевыми датчиками.
В заявлении украинского МИД на запрос агентства УНН утверждается, что возведение заграждения "незаконно и никоим образом не меняет статуса полуострова".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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В мире , Видео , Украина , ФСБ , МИД , ООН , Верховная Рада , РИА Новости , Республика Крым
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