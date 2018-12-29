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Молдавия выдала России вербовщика ИГ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Молдавия выдала России вербовавшего в ИГ («Исламское государство», запрещена на территории России) россиянина, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности России совместно с генеральной прокуратурой России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России организована экстрадиция из Республики Молдова находящегося в международном розыске гражданина России Давудова Надира Минбалаевича 1990-го года рождения», — сообщили в ЦОС, передает ТАСС.
Давудов в Сирии принимал активное участие в боевых действиях против правительственных войск, и с помощью интернета вербовал жителей Кабардино-Балкарской Республики в «Исламское государство», пояснили в ЦОС.
В октябре в Хабаровске суд приговорил местного жителя за попытку вербовки военнослужащих местного гарнизона в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
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В мире , Криминал , Происшествия , СНГ , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Исламское государство , МВД , ФСИН , Интерпол , ИТАР-ТАСС , Молдова
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