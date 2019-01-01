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Отец спасенного младенца сделал заявление
Отец спасенного младенца сделал заявление

Трамп расхвалил себя в новогоднем обращении 

Газета.Ru + ещё 14 11 часов назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере новогоднее поздравление, в котором заявил, что его администрация сделала за два года правления больше, чем какая-либо другая.
По словам Трампа, американская экономика "замечательно" развивается. Также он рассказал, что "впервые за много лет", зарплаты в США начали расти. Президент подчеркнул, что теперь американцы могут работать на одной работе, вместо двух или трех.
Также Трамп добавил, что Соединенным Штатам удалось заключить новые торговые соглашения с Мексикой, Канадой и Южной Кореей.
Помимо этого американский президент похвалился тем, что перенес посольство США из Израиля в Иерусалим.
Трамп заключил, что Соединенным Штатам также требуется стена на границе с Мексикой, чтобы оградить государство от преступности.
Ранее сообщалось, что Трамп встретит Новый год в Белом доме из-за проблем с утверждением бюджета.
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В мире , Ближний Восток , Латинская Америка , Политика , Дональд Трамп , США
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