Трамп расхвалил себя в новогоднем обращении 

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере новогоднее поздравление, в котором заявил, что его администрация сделала за два года правления больше, чем какая-либо другая.
По словам Трампа, американская экономика "замечательно" развивается. Также он рассказал, что "впервые за много лет", зарплаты в США начали расти. Президент подчеркнул, что теперь американцы могут работать на одной работе, вместо двух или трех.
Также Трамп добавил, что Соединенным Штатам удалось заключить новые торговые соглашения с Мексикой, Канадой и Южной Кореей.
Помимо этого американский президент похвалился тем, что перенес посольство США из Израиля в Иерусалим.
Трамп заключил, что Соединенным Штатам также требуется стена на границе с Мексикой, чтобы оградить государство от преступности.
Ранее сообщалось, что Трамп встретит Новый год в Белом доме из-за проблем с утверждением бюджета.