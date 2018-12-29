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«Желтые жилеты» подожгли вход в Банк Франции в Руане 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Участники протестного движения "желтых жилетов" во французском Руане подожгли вход в здание Банка Франции, сообщает радиостанция Europe1 со ссылкой на префектуру.
Это уже седьмая по счету суббота, когда в Париже и других французских городах проводятся масштабные акции протеста, которые зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
Как сообщается, демонстранты поместили несколько мусорных баков у входа в банк и подожгли их. Отмечается, что в результате поджога ворота были повреждены. По данным префектуры, во второй половине дня в Руане протестуют от 800 до тысячи человек.
Акции протеста "желтых жилетов" начались в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. На протесты во Франции также выходили студенты и лицеисты.
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В мире , Другое , Европа , Происшествия , радио Europe1 , Руан , Франция
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