Порошенко расширил зону контроля Украины в Чёрном море

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О прилежащей зоне Украины», согласно которому контролируемая морская территория расширяется на 12 морских миль — до 24. Об этом сообщает ТАСС.

6 декабря проект закона был одобрен Верховной радой Украины. Законодатели отметили, что документ позволит усилить контрольные функции погранслужбы и возможности для охраны прибрежной зоны.

Также она предоставит пограничникам расширенные полномочия для досмотра рыболовных судов в прилежащей зоне и контроля за плаванием и пребыванием в этой зоне украинских и иностранных невоенных и военных кораблей.

В ноябре, когда законопроект о прилежащей зоне был принят в первом чтении, его раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В частности, она заявила, что положения этого документа не применимы к Азовскому морю, так как его правовой статус регламентируется российско-украинским Договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.