Украинцы перестали гордиться Майданом

Число украинцев, которые готовы гордиться Евромайданом и Оранжевой революцией, уменьшилось. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на результаты соцопроса, проведенного Институтом социальной и политической психологии НАПНУ.

Доля граждан, готовых гордиться Евромайданом, уменьшилась с 36,4 процента до 28,4 процента. В случае с Оранжевой революцией 2004 года этот показатель упал с 13,2 процента до 10,9 процента. Предыдущий опрос проводился социологами в 2015 году.

Большинство граждан назвало предметом национальной гордости творчество украинских поэтов, писателей, композиторов и исполнителей и достижения украинских спортсменов. Доля тех, кто считает главным предметом гордости спортивные достижения, выросла значительнее всего: в 2015 году таких было 36,9 процента, а к 2018 году их число выросло до 48 процентов.

Опрос проводился среди взрослого населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Методом интервьюирования опрошено 1204 респондента во всех регионах Украины, за исключением Крыма, Севастополя и территорий, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Погрешность выборки составляет 3,2 процента.