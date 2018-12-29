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Украинцы перестали гордиться Майданом 

Lenta.ru 1 час назад
Число украинцев, которые готовы гордиться Евромайданом и Оранжевой революцией, уменьшилось. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на результаты соцопроса, проведенного Институтом социальной и политической психологии НАПНУ.
Доля граждан, готовых гордиться Евромайданом, уменьшилась с 36,4 процента до 28,4 процента. В случае с Оранжевой революцией 2004 года этот показатель упал с 13,2 процента до 10,9 процента. Предыдущий опрос проводился социологами в 2015 году.
Большинство граждан назвало предметом национальной гордости творчество украинских поэтов, писателей, композиторов и исполнителей и достижения украинских спортсменов. Доля тех, кто считает главным предметом гордости спортивные достижения, выросла значительнее всего: в 2015 году таких было 36,9 процента, а к 2018 году их число выросло до 48 процентов.
Опрос проводился среди взрослого населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Методом интервьюирования опрошено 1204 респондента во всех регионах Украины, за исключением Крыма, Севастополя и территорий, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Погрешность выборки составляет 3,2 процента.
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