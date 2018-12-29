«Мы привыкли». Как в Белоруссии воспринимают заявления Лукашенко о Москве?

Переговоры Путина и Лукашенко будут уже третьими по счету с начала декабря. Президент Белоруссии пытается добиться снижения цены на газ и компенсации за налоговый маневр в российской нефтяной отрасли, который приведет к росту цен на сырье для белорусских НПЗ. Удастся ли Лукашенко добиться каких-то преференций на новой встрече с Путиным?

Александр Класковский , политический обозреватель информационной компании «БелаПАН»: «Ему удобнее всего было бы по прежней схеме получать какие-то субсидии, преференции, то есть жить с Москвой в духе братской интеграции, как в свое время это с пафосом называлось. Но тут выяснилось, что наступили другие, более прагматичные времена и эта братская интеграция уже не прокатывает. Сейчас особенность этого конфликта в том, что Москва сдула пыль со старого союзного договора 1999 года, который сам же Лукашенко подписывал, и оказалось, что там много таких пикантных вещей типа единой валюты, общей таможни, суда, которые с точки зрения белорусского руководства, и не только руководства, представляют серьезную угрозу суверенитету. И вот нашла коса на камень. Конечно, Лукашенко не хотел бы все это ворошить, но теперь ему приходится вести такой серьезный разговор по гамбургскому счету. И неудивительно, что первая встреча закончилась ничем. Я не уверен, что субботняя встреча тоже принесет какие-то плоды. Во всяком случае, всех узлов президенты не развяжут. Может быть, под елочку какой-то небольшой подарок Лукашенко получит, но не более того. Я думаю, что мы сейчас вошли в серьезный, принципиальный кризис двусторонних отношений».

В конце года Лукашенко сделал несколько резонансных заявлений в отношении Москвы. В частности, президент Белоруссии усомнился в том, что Россия братское государство, а также сообщил, что Кремль якобы посягает на суверенитет Минска.

Business FM спросила у жителей Белоруссии, как они воспринимают риторику Лукашенко. Отвечает жительница Минска Светлана:

«Я не могу сказать, что это не обсуждается, но и такого, чтобы это обсуждалось на повышенных тонах и обсуждалось с той целью, чтобы изменить отношение к России, конечно же, нет. Но обсуждается, конечно, и то, что Россия хочет сделать Минск губернией, и что россияне ущемляют белорусские экономические интересы, эти молочные войны, газовые войны и так далее. Да, это есть».

Эта риторика постоянно присутствует, к этому уже привыкли, рассказывает минчанин Евгений:

«Вы там живете какими-то иллюзиями, какими-то картинками. Мы к этому привыкли. Включайте новости и смотрите, можете удивляться, смеяться, можете вообще не включать, но для нас это привычно. Эта риторика постоянно присутствует. Это можно серьезно воспринимать, можно несерьезно, можно вообще не воспринимать. Такая манера поведения».

Для обычных людей эти высказывания не имеют большого значения, говорит Марина из Могилева:

«Взаимоотношения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь всегда были и будут братскими вне зависимости от каких-то печатных СМИ либо каких-то комментариев и высказываний, потому что у каждого из нас где-то есть родственники в Российской Федерации, у кого-то из Российской Федерации есть родственники в Белоруссии. Поэтому для простого населения это не играет большой роли».