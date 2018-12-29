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Во Франции проходят новые протесты «жёлтых жилетов» 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
«Жёлтые жилеты» в седьмой раз собираются на улицах французских городов. Протестующие повсеместно стали применять тактику, успешно опробованную неделю назад, — места сбора объявляют в соцсетях в последнюю минуту.
Французские СМИ пишут, что в Париже сегодня спокойно, но в регионах есть точки активных протестов. В Марселе на улицы вышли почти 2000 человек, а несколько крупных шоссе оказались перекрыты из-за скопления «жёлтых жилетов» на пунктах оплаты за проезд по трассам. В Амьене задержали около 12 манифестантов, вооружённых железными прутьями. Кроме того, накануне субботы в городе Ангулем инсценировали «казнь» президента Франции Макрона.
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