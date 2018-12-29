Во Франции проходят новые протесты «жёлтых жилетов»

«Жёлтые жилеты» в седьмой раз собираются на улицах французских городов. Протестующие повсеместно стали применять тактику, успешно опробованную неделю назад, — места сбора объявляют в соцсетях в последнюю минуту.

Французские СМИ пишут, что в Париже сегодня спокойно, но в регионах есть точки активных протестов. В Марселе на улицы вышли почти 2000 человек, а несколько крупных шоссе оказались перекрыты из-за скопления «жёлтых жилетов» на пунктах оплаты за проезд по трассам. В Амьене задержали около 12 манифестантов, вооружённых железными прутьями. Кроме того, накануне субботы в городе Ангулем инсценировали «казнь» президента Франции Макрона.