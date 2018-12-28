Ребенок станет на один день министром развития и социальной интеграции Перу

Перуанский мальчик Хесус Мамани Рамос станет на один день министром развития и социальной интеграции Перу , сообщило министерство в своем канале в Facebook.

Перу реализует социальную программу "Вместе Перу", которая нацелена на предоставление различных услуг и возможностей в сфере образования, здравоохранения бедным слоям населения. По данным Национального института статистической информации, в 2017 году число бедных в Перу увеличилось на 375 тысяч человек (21,7%) и составило 6 миллионов 906 тысяч перуанцев. Для сравнения — население Перу в 2017 году составляло 32,17 миллиона человек. То есть бедность в стране составляет около 18%.

В рамках программы были записаны рождественские пожелания детей из небогатых семей. Хесус Рамос, мальчик из города Пу́но на юго-востоке Перу, расположенного на берегу озера Титикака, заявил о своем желании помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

"Мне бы хотелось поддержать всех детей, которые бедны, которые живут на улицах", — сказал он в видеосообщении, которое было размещено в Facebook министерства.

Министр развития и социальной интеграции Перу Лилиана Ла Роса пригласила его на работу в столицу.