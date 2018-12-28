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Ребенок станет на один день министром развития и социальной интеграции Перу 

РИА Новости + ещё 3 10 часов назад
Фото: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Перуанский мальчик Хесус Мамани Рамос станет на один день министром развития и социальной интеграции Перу, сообщило министерство в своем канале в Facebook.
Перу реализует социальную программу "Вместе Перу", которая нацелена на предоставление различных услуг и возможностей в сфере образования, здравоохранения бедным слоям населения. По данным Национального института статистической информации, в 2017 году число бедных в Перу увеличилось на 375 тысяч человек (21,7%) и составило 6 миллионов 906 тысяч перуанцев. Для сравнения — население Перу в 2017 году составляло 32,17 миллиона человек. То есть бедность в стране составляет около 18%.
В рамках программы были записаны рождественские пожелания детей из небогатых семей. Хесус Рамос, мальчик из города Пу́но на юго-востоке Перу, расположенного на берегу озера Титикака, заявил о своем желании помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
"Мне бы хотелось поддержать всех детей, которые бедны, которые живут на улицах", — сказал он в видеосообщении, которое было размещено в Facebook министерства.
Министр развития и социальной интеграции Перу Лилиана Ла Роса пригласила его на работу в столицу.
Я услышала твое сообщение, твое пожелание на Рождество, и оно поразило меня, меня поразило твое желание сделать что-то для детей, которые похожи на тебя. Я приглашаю тебя в Лиму, будем работать вместе, ты станешь министром на один день, чтобы мы вместе приняли лучшие решения для детей Перу. Я жду тебя", — сказала она.
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В мире , Латинская Америка , Перу
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